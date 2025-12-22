हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआलिया भट्ट ने अपने वेडिंग लुक का खोला राज, बताया क्यों पहनी थी ऑर्गैंजा साड़ी

आलिया भट्ट ने अपने वेडिंग लुक का खोला राज, बताया क्यों पहनी थी ऑर्गैंजा साड़ी

Alia Bhatt: आलिया भट्ट का वेडिंग लुक काफी चर्चा में रहा. इस खास दिन के लिए एक्ट्रेस ने रेड साड़ी छोड़कर पेस्टल कलर की एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गैंजा साड़ी चुनी. वहीं अब एक्ट्रेस ने इसके पीछे की कहानी बताई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 02:27 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 14 अप्रैल 2022 को अपने मुंबई के घर में एक प्राइवेट समारोह में शादी रचाई. अपने खास दिन के लिए, आलिया ने ट्रैडिशनल रेड साड़ी छोड़कर पेस्टल कलर की एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गैंजा साड़ी चुनी, जो उनके सपनों जैसी शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी. इस लुक के डिजाइनर थे सबस्याची मुखर्जी.

अब आलिया भट्ट ने उस बातचीत के बारे में खुलासा किया, जो उन्होंने मशहूर डिज़ाइनर के साथ अपनी शादी के आउटफिट को लेकर की थी. वॉग को दिए इंटरव्यू में आलिया ने स्वीकार किया कि वह पूरी तरह से साड़ी गर्ल हैं और यही उनका स्टाइल और पसंद है.

आलिया ने बताया क्यों अपने वेडिंग में पहनी ऑर्गैंजा साड़ी 
आलिया ने शेयर किया, 'मैंने यह बार-बार कहा है कि साड़ी में मैं सबसे ज्यादा कंम्फर्टेबल महसूस करती हूं. जब मैंने सब्यसाची के साथ पहली ज़ूम कॉल की, उन्होंने मुझसे पूछा, ‘तुम क्या पहनना चाहती हो?’ और मैंने कहा, ‘मुझे बस इतना पक्का है कि मैं कंम्फर्टेबल रहना चाहती हूं और साड़ी पहनना चाहती हूं.’

जब सब्यसाची ने उनकी शादी की साड़ी के कलर के बारे में पूछा, तो आलिया ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ व्हाइट और सुनहरे रंग में चाहिए. आलिया ने याद किया. उन्होंने कहा, ‘ठीक है, इसे चाय में डूबी सफेद (chai-dipped white) करते हैं, और हम इसे ऑर्गैंजा साड़ी में बनाएंगे क्योंकि यह बहुत सरल है और शानदार दिखती है, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

अपने खास दिन को याद करते हुए आलिया ने बताया कि सब्यसाची ने साड़ी को उनके और रणबीर के लिए एक बेहद पर्सनल फीलिंग्स के आधार पर कस्टमाइज भी किया. आलिया ने मैगज़ीन से कहा, 'हमारी साड़ी में लंबी ट्रेन थी, और सब्यसाची ने इसे मेरे शादी के दिन के हिसाब से पर्सनलाइज किया. साथ ही इसमें एक कोट था जिस पर लिखा था ‘Mrs Hipster’, जो मेरे और मेरे पति के बीच की एक अंदर की बात है.'

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उनकी शानदार अनकट डायमंड ज्वेलरी सेट भी सब्यसाची के कलेक्शन से थी. आलिया ने कहा, 'मैं एक बड़ी नेकपीस, बड़े इयररिंग्स और मांग टीका चाहती थी.' आलिया ने अपने परी-कथा जैसी साड़ी को सॉफ्ट-ग्लैम मेकअप के साथ कंप्लीट किया. ब्लश्ड चीक, न्यूड लिप्स और मस्कारा लगी लैशेज के साथ, उनके सॉफ्ट, वेवी और खुली हुई बालों ने उनके ब्राइडल लुक को परफेक्ट बना दिया.

Published at : 22 Dec 2025 02:27 PM (IST)
Embed widget