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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘क्या मैं अच्छी मां हूं?’ राहा की पैरेंटिंग को लेकर आलिया भट्ट चिंता में, सदगुरु की सलाह वायरल

‘क्या मैं अच्छी मां हूं?’ राहा की पैरेंटिंग को लेकर आलिया भट्ट चिंता में, सदगुरु की सलाह वायरल

आलिया भट्ट ने हाल ही में सदगुरु से मुलाकात की. इस दौरान इन्होंने कई मुद्दों पर बात करने के साथ-साथ अपनी बेटी राहा की पैरेंटिग को लेकर भी उनसे बात की.ऐसे में सदगुरु ने जो सलाह दी वो वायरल हो गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Apr 2026 01:21 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों सदगुरु संग अपनी मुलाकात को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. इस दौरान आलिया और सदगुरु ने पैरेंटिंग और असफलता के डर जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की.

आलिया भट्ट ने सदगुरु से पैरेंटिंग को लेकर सवाल पूछा,'एक ऐसे पैरेंट के लिए आपकी क्या सलाह होगी जो इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि वो अच्छा माता-पिता है या नहीं.?

पैरेंटिंग को लेकर सदगुरु ने आलिया को दिया ये सलाह

सदगुरु ने आलिया भट्ट के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा,'जो पैरेंट चिंतित रहते हैं, वो अच्छे पैरेंट नहीं हैं.' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत से ज्यादा चिंता करने वाले पेरेंट्स बच्चों के लिए लिए फायदेमंद नहीं होते. साथ ही वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं.'

आलिया भट्ट ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा,'मुझे नहीं लगता कि पैरेंटहुड से चिंता को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है. मेरा मानना है कि आप (सदगुरु) भी  इस बात से सहमत होंगे.'

आलिया भट्ट ने पैरेंटिंग को लेकर सदगुरु से सलाह मांगी.इस पर सदगुरु ने कहा,'जब आपके पास बच्चा हो, तो ये विचार छोड़ दें कि आपको उसे कुछ सिखाना है. मुझे पता है कि आप एक बेहतरीन महिला हैं, लेकिन आप और आपकी 3.5 साल की बेटी में ज्यादा खुश कौन हैं.?'

आलिया भट्ट ने इस पर जवाब दिया,'राहा'.

इस पर सदगुरु ने कहा कि पेरेंट्स को बच्चों को सिखाने के बजाय उनकी लाइफ में एक कंसल्टेंट की तरह भूमिका निभानी चाहिए. उन्होंने आलिया से मजाकिया अंदाज में पूछा,'आपके पास सिखाने के लिए क्या है?'

उन्होंने आगे कहा,'आपको उन्हें अपने तरीके से बढ़ने देना चाहिए, बस देखना चाहिए.' सदगुरु ने ये भी कहा कि बच्चा आपसे कहीं ज्यादा जीवन के करीब होता है.

सदगुरु ने आलिया भट्ट से ये भी कहा कि वो अपनी बेटी को बस बढ़ते हुए देखें और उसे समझें. उन्होंने समझाया कि सिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, क्योंकि बड़े लोग अक्सर जिंदगी को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं और छोटी-छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं.

आपको बता दें कि आलिया भट्ट ने अपनी बेटी राहा को 6 नवंबर 2022 को जन्म दिया था. राहा अब 3.5 साल की हो चुकी हैं, अक्सर उन्हें उनके पेरेंट्स के संग एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है. राहा इतनी क्यूट हैं कि उनकी एक झलक कैमरे में कैद करने के लिए पैप्स बेताब रहते हैं.

ये भी पढ़ें:-बैकलेस व्हाइट आउटफिट में जाह्नवी कपूर का दिखा ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल

Published at : 14 Apr 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Raha Alia Bhatt SADHGURU
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