अप्रैल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर अब आलिया भट्ट और सलमान खान के बीच टक्कर नहीं होगी. दरअसल आलिया की अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' के निर्माताओं ने सलमान खान की फिल्म से डरकर इसकी रिलीज डेट बदलने का फैसला किया है. यह फिल्म पहले 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट तय की जाएगी.

आलिया की ‘अल्फा’ की क्यों बदली गई रिलीज डेट?

शनिवार को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने X (पहले ट्विटर) हैंडल पर खुलासा किया कि यह फैसला सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से टकराव से बचने के लिए लिया गया है. तरअम आदर्श ने पोस्ट में लिखा है, “ब्रेकिंगन्यूज़… ‘अल्फा’ ने ‘बैटल ऑफ गलवान’ के साथ क्लैश से बचने का रास्ता निकाला – वाईआरएफ नई तारीख पर फैसला करेगी…आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान के लिए जगह छोड़ी, और अल्फा की पहले से घोषित रिलीज तारीख 17 अप्रैल 2026 को आगे बढ़ा दिया गया ताकि बैटल ऑफ गलवान के साथ सीधा टकराव न हो.”

उन्होंन पोस्ट में आगे लिखा, “वाईआरएफ ने अल्फा के लिए 17 अप्रैल 2026 की तारीख तय की थी, लेकिन निर्माता अब अगले कुछ महीनों में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के कैलेंडर का आकलन करने के बाद नई रिलीज तारीख की घोषणा करेंगे.”

#BreakingNews... 'ALPHA' AVOIDS CLASH WITH 'BATTLE OF GALWAN' – YRF TO DECIDE ON NEW DATE... #AdityaChopra steps aside for #SalmanKhan, moving #Alpha from its earlier announced release date of 17 April 2026 to avoid a direct clash with #BattleOfGalwan.#YRF had locked 17 April… pic.twitter.com/BF3QElleC2 — taran adarsh (@taran_adarsh) December 27, 2025

पहले भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है ‘अल्फा’

‘अल्फा’ पहली बार पोस्टपोन्ड नहीं हुई है. फिल्म को ओरिजनली क्रिसमस 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होना था. हालांकि, निर्माताओं के काम जारी रहने के कारण इसे अप्रैल 2026 तक टाल दिया था.

अल्फा में बॉबी देओल भी आएंगे नजर

आलिया भट्ट के अलावा, वाईआरएफ की अल्फा में शरवरी और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं. फैंस को वॉर 2 के पोस्ट-क्रेडिट सीन में अल्फा की एक झलक मिली थी. इस सीन में, बॉबी देओल ने अचानक एंट्री की और स्पाई यूनिवर्स में अपनी आधिकारिक एंट्री दर्ज कराई.

सीन में उन्हें एक युवा लड़की के हाथ पर एक एजेंसी का लोगो लगाते हुए दिखाया गया है. जब लड़की ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो बॉबी के किरदार ने जवाब दिया, "अल्फा." उन्होंने समझाया कि अल्फा ग्रीक का फर्स्ट लेटर है और उनके प्रोग्राम का मकसद है: "सबसे पहले, सबसे तेज़, सबसे मज़बूत."