'धुरंधर' कमबैक करने वाला एक स्टार ऐसा भी, कभी गंजेपन ने छीना था काम, अब बने बॉक्स ऑफिस किंग

90 के दशक में अक्षय खन्ना ने अपना डेब्यू किया था. इसके बाद 2000 में उन्होंने कई टॉप हीरोइंस के साथ काम किया. लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो सिर्फ सपोर्टिंग हीरो ही बनकर रह गए. यहां तक कि गंजेपन के वजह से उन्हें इंडस्ट्री से दूरी भी बनानी पड़ गई. लेकिन इसके बाद अभिनेता ने अपनी धमाकेदार वापसी से सबको हैरान कर दिया. यहां जानिए अक्षय खन्ना के जर्नी के बारे में.

स्टारकिड होने के बावजूद असफल रहा करियर

इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि अक्षय खन्ना हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं. लेकिन स्टारकिड होने के बावजूद न तो उन्होंने कभी इस बात का घमंड किया और न ही कभी खुद को प्रमोट किया. लगातार अपनी मेहनत से उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया. बता दें, अक्षय खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म 'हिमालय पुत्र' से की.

उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई. लेकिन फिल्म ने अक्षय खन्ना को बतौर हीरो पहचान दी. इसके बाद सनी देओल के साथ उन्हें फिल्म 'बॉर्डर' में देखा गया और इस मूवी ने जबरदस्त कमाई की साथ ही अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस की भी खूब सराहना की गई.



27 साल के करियर में सिर्फ 5 फिल्में ही रही हिट

बॉर्डर में पहचान मिलने के बाद अक्षय खन्ना की चार फिल्मों को बैक टू बैक फ्लॉप का दर्जा मिला. एक्टर की फिल्में ‘मोहब्बत’, ‘भाई भाई’, ‘डोली सजा के रखना’ और ‘कुदरत’ बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई. लेकिन इसके बाद 1999 में ‘आ अब लौट चलें’ रिलीज हुईं जहां ऐश्वर्या राय संग उनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया. लेकिन फिर फ्लॉप्स का सिलसिला लगातार चलते गया.

गंजेपन और लो कॉन्फिडेंस के वजह से बनाई इंडस्ट्री से दूरी

अक्षय खन्ना को बहुत ही कम उम्र में गंजेपन का शिकार होना पड़ा. इससे उनके कॉन्फिडेंस पर भी गहरा असर पड़ा और धीरे-धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया. बाद में उन्हें ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स में ही देखा जाता था.

इसके अलावा उन्होंने कभी सेल्फ प्रमोशन नहीं किया जिसका असर उनकी फिल्मों पर भी देखा गया. पीटीआई संग खास बातचीत में एक्टर ने इस पर बात भी की. कई बार अभिनेता कह चुके हैं कि गंजेपन के वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस दूर होता गया और उन्होंने भी गुमनामी की जिंदगी जीना शुरू कर दिया.



जबरदस्त रही अक्षय खन्ना की वापसी

2022 में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 से उन्होंने धमाकेदार वापसी की. अपने दमदार डायलॉग, कमाल की बॉडी लैंग्वेज और जबरदस्त स्क्रीन शेयर से अक्षय खन्ना ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहे और 'दृश्यम 2' उनके करियर की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही. फिल्म रिलीज के 3 साल बाद यानी 2025 के शुरुआत में उन्हें विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' में देखा गया.

ये मूवी उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. औरंगजेब के इंटेंस रोल से अक्षय खन्ना के एक्टिंग स्किल्स की खूब तारीफ हुई और विलेन के रोल में वो छा गए. उन्होंने अपने किरदार को इतने शिद्दत से निभाया कि ऑडियंस के लिए उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया. फाइनली 'छावा' से अक्षय खन्ना को वही पॉपुलैरिटी मिली जिसके वो हकदार हैं.



अक्षय खन्ना का वर्कफ्रंट

अक्षय खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत तो बतौर हीरो ही की थी. अपने करियर में उन्होंने कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ स्क्रीन शेयर किया लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. 2022 में जब उन्होंने अपनी वापसी का प्लान बनाया तो जैसे पूरी लाइमलाइट ही अपने नाम कर ली. अब अक्षय खन्ना विलेन के रोल में चमक चुके हैं. आज उनकी फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म में भी ग्रे शेड रोल में एक्टर की बहुत सराहना की जा रही है.