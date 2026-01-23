हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बॉर्डर 2' में है अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी का कैमियो, इमोशनल कर देगा कुछ सेकंड का ये सीन

'बॉर्डर 2' में है अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी का कैमियो, इमोशनल कर देगा कुछ सेकंड का ये सीन

Border 2 Cameo: अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी 1997 में आई 'बॉर्डर' में अहम किरदारों में थे. हालांकि फिल्म में दोनों के किरदार आखिरी में शहीद हो जाते हैं, लेकिन 'बॉर्डर 2' में इनका कैमियो सीन है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 23 Jan 2026 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

'बॉर्डर 2' फिल्म हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म रिलीज के साथ ही जमकर कमाई करने में जुटी हुई है. इस फिल्म की रिलीज के साथ ही लगोों को याद आ गई की 'बॉर्डर' की भी, जो 1997 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना भी थे. दोनों के किरदार भैरव सिंह और धरमवीर को लोगों ने बहुत पसंद किया था. 'बॉर्डर' में इनके किरदारों को आखिरी में शहीद दिखाया गया था, ऐसे में लोगों को लगा था कि इनका इस फिल्म में कैमियो तो नहीं हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का फिल्म में कैमियो हुआ है.

फिल्म के आखिरीमें जब भारत जंग जीत जाता है, उसके बाद अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी का कैमियो होता है. सीन में दिखाया जाता है कि सनी देओल का किरदार फतेह सिंह क्रेडिट्स के समय प्रार्थना कर रहा होता है. उसी समय वो हल्का सा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और उन्हें वहां अपनी पिछली जंग में शहीद हुए सैनिक दिखाई देते हैं. जिनमें अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी को 'बॉर्डर' फिल्म के ही सीन से दिखाया जाता है.

बॉर्डर 2' में है अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी का कैमियो, इमोशनल कर देगा कुछ सेकंड का ये सीन

सीन काफी भावुक कर देने वाला है, जिसे देखते ही आपको लगेगा कि ये तीनों भी 'बॉर्डर 2' में जीती हुई जंग को सलाम कर रहे हैं. तो वहीं फतेह सिंह यानी सनी देओल उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं. इसके तुरंत बाद फतेह सिंह (सनी देओल) के पास निर्मल जीत सिंह (दिलजीत दोसांझ) और लेफ्टिनेंट कैडर एमएस रावत (अहान शेट्टी) आते हैं, इसके बाद ये फ्रेम नई जनरेशन को दिखाती है. इसी के साथ बैकग्राउंड में 'मिट्टी के बेटे' गाना भी चलता है. ये एक कुछ सेकंड्स का सीन आपको 1997 में ले जाएगा और इमोशनल कर देगा.

बता दें कि 'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही दर्शकों के दिल में एक अलग जगह बना ली है. फिल्म के हर किरदार को, कहानी को खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने रिलीज के साथ ही साल 2026 की बिगेस्ट ओपनर हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

और पढ़ें
Published at : 23 Jan 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Suniel Shetty Akshaye Khanna Border 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जब तिलक बन गया सिंदूर, वीर और ओर्री की केमिस्ट्री ने जीता दिल
3I ATLAS को बनाया गाड़ी और aliens ने मारी सौरमंडल की गेड़ी? | ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: Seher के भगने से घर में छाया अँधेरा, दादा जान की जिंदगी खतरे में (23.01.2026)
SHOCKING! 5 साल का बच्चा हिरासत में! बवाल मच गया! | ABPLIVE
Sunny Deol और Varun Dhawan की मजबूत Screen Presence, Emotion और देशभक्ति से भरपूर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
क्रिकेट
Jasprit Bumrah: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जसप्रीत बुमराह हुए चोटिल? जानें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में क्यों नहीं मिला मौका
टी20 वर्ल्ड कप से पहले जसप्रीत बुमराह हुए चोटिल? न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I से हुए बाहर
विश्व
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खामेनेई सरकार ने नकारा; अमेरिका को चुभ जाएगी ये बात
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', ट्रंप के दावे का खामेनेई सरकार ने किया खंडन; US को चुभ जाएगी ये बात
हेल्थ
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है घुटनों का दर्द, क्या है इसकी वजह? जानें आयुर्वेदिक इलाज
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है घुटनों का दर्द, क्या है इसकी वजह? जानें आयुर्वेदिक इलाज
ट्रेंडिंग
ऐसे योगा कैसे होगा? योगा मैट ने ही किया इतना परेशान कि बदल गया पूरा प्लान, देखें वायरल वीडियो
ऐसे योगा कैसे होगा? योगा मैट ने ही किया इतना परेशान कि बदल गया पूरा प्लान, देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget