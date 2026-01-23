'बॉर्डर 2' में है अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी का कैमियो, इमोशनल कर देगा कुछ सेकंड का ये सीन

'बॉर्डर 2' फिल्म हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म रिलीज के साथ ही जमकर कमाई करने में जुटी हुई है. इस फिल्म की रिलीज के साथ ही लगोों को याद आ गई की 'बॉर्डर' की भी, जो 1997 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना भी थे. दोनों के किरदार भैरव सिंह और धरमवीर को लोगों ने बहुत पसंद किया था. 'बॉर्डर' में इनके किरदारों को आखिरी में शहीद दिखाया गया था, ऐसे में लोगों को लगा था कि इनका इस फिल्म में कैमियो तो नहीं हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का फिल्म में कैमियो हुआ है.

फिल्म के आखिरीमें जब भारत जंग जीत जाता है, उसके बाद अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी का कैमियो होता है. सीन में दिखाया जाता है कि सनी देओल का किरदार फतेह सिंह क्रेडिट्स के समय प्रार्थना कर रहा होता है. उसी समय वो हल्का सा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और उन्हें वहां अपनी पिछली जंग में शहीद हुए सैनिक दिखाई देते हैं. जिनमें अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी को 'बॉर्डर' फिल्म के ही सीन से दिखाया जाता है.

सीन काफी भावुक कर देने वाला है, जिसे देखते ही आपको लगेगा कि ये तीनों भी 'बॉर्डर 2' में जीती हुई जंग को सलाम कर रहे हैं. तो वहीं फतेह सिंह यानी सनी देओल उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं. इसके तुरंत बाद फतेह सिंह (सनी देओल) के पास निर्मल जीत सिंह (दिलजीत दोसांझ) और लेफ्टिनेंट कैडर एमएस रावत (अहान शेट्टी) आते हैं, इसके बाद ये फ्रेम नई जनरेशन को दिखाती है. इसी के साथ बैकग्राउंड में 'मिट्टी के बेटे' गाना भी चलता है. ये एक कुछ सेकंड्स का सीन आपको 1997 में ले जाएगा और इमोशनल कर देगा.

बता दें कि 'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही दर्शकों के दिल में एक अलग जगह बना ली है. फिल्म के हर किरदार को, कहानी को खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने रिलीज के साथ ही साल 2026 की बिगेस्ट ओपनर हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.