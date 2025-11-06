रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट आई सामने, उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग

बॉलीवुड और साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना पिछले कई दिनों से विजय देवरकोंडा संग सगाई की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. अब खबरें हैं कि कपल अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार सीक्रेट सगाई के बाद अब रश्मिका और विजय सात फेरों के बंधन में बंधने जा रहे हैं. जानिए दोनों किस दिन शादी करने वाले हैं.

फरवरी में सात फेरे लेंगे विजय और रश्मिका

पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना कथित तौर पर 26 फ़रवरी, 2026 को सात फेरे लेने वाले हैं. दोनों की ग्रैंड वेडिंग राजस्थान के उदयपुर स्थित एक महल में होने जा रह है. कपल ने 3 अक्टूबर, 2025 को हैदराबाद में सीक्रेट सगाई भी की थी. जिसको लेकर दोनों में से किसी ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

इस फिल्म के सेट पर शुरू हुई थी लव स्टोरी

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने एकसाथ फिल्म ‘गीता गोविंदम’ में काम किया था. जो साल 2018 में रिलीज हुई थी. इसी फिल्म के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी. फिर ये कपल "डियर कॉमरेड" (2019) में नजर आया. दोनों की केमिस्ट्री ने पर्दे पर आग लगा दी थी. हर कोई इनकी जोड़ी को दीवाना हो गया था. इसके बाद से दोनों की डेटिंग की खबरें सामने आने लगी थी. कई बार दोनों को वेकेशन और रेस्टोरेंट में एकसाथ स्पॉट भी किया गया था. रश्मिका के हालिया इंटरव्यू में सगाई को लेकर बात करते हुए कहा था, "सभी को इस बारे में पता है.."

रश्मिका मंदाना का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो रश्मिका मंदाना हाल ही में मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म ‘थामा’ में नजर आई. फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे स्टार्स थे. अब उनकी एक और फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ रिलीज होने वाली है, जो 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

