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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वेलकम टू द जंगल' ने भरी अक्षय कुमार की झोली, पोस्ट कोविड एरा में बनी ओपनिंग वीकेंड पर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

'वेलकम टू द जंगल' ने भरी अक्षय कुमार की झोली, पोस्ट कोविड एरा में बनी ओपनिंग वीकेंड पर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

अक्षय कुमार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आ रहे हैं. उनकी इस फिल्म को फैंस अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. आइए नजर डालते हैं अक्षय कुमार की पोस्ट कोविड हाईएस्ट ग्रॉसर ओपनिंग वीकेंड फिल्मों के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jun 2026 06:51 PM (IST)
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अक्षय कुमार की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनकी एक्शन से लेकर कॉमेडी तक सबकुछ पसंद किया जाता है. इन दिनों अक्षय कुमार को फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में देखा जा रहा है. ये मल्टीस्टारर फिल्म है. इस फिल्म को अहमद खान ने बनाया है. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 64 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ ये फिल्म पोस्ट कोविड फिल्मों की लिस्ट में ओपनिंग वीकेंड पर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

अक्षय कुमार की पोस्ट कोविड टॉप 5 वीकेंड ग्रॉसर
सैकनिल्क के मुताबिक, इस लिस्ट में 'हाउसफुल 5' नंबर वन पर हैं. इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 87.50 करोड़ कमाए थे. दूसरे नबंर पर सूर्यवंशी है. इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 77.10 करोड़ कमाए थे. तीसरे नबंर पर 'वेलकम टू द जंगल' है. इस फिल्म ने 63.75 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं चौथे नंबर पर 'स्काई फोर्स' है. इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 62.25 करोड़ का बिजनेस किया था. पांचवें नबंर पर 'भूत बंगला' है. इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 58 करोड़ कमाए थे.

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फिल्म ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
'हाउसफुल 5' 87.50 करोड़
'सूर्यवंशी' 77.10 करोड़
'वेलकम टू द जंगल' 63.75 करोड़
'स्काई फोर्स' 62.25 करोड़
'भूत बंगला' 58 करोड़

'वेलकम टू द जंगल' का डे वाइज बॉक्स ऑफिस
फिल्म ने पेड प्रिव्यूज से 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 20 करोड़ कमाए थे. तीसरे दिन फिल्म ने 24.75 करोड़ का बिजनेस किया था. टोटल फिल्म ने 63.75 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने ग्रॉस 76.50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फइल्म ने ओवरसीज मार्केट में16.95 करोड़ की कमाई की. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 93.45 करोड़ का कलेक्शन किया है.

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फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस सहित 30 से ज्यादा स्टार्स नजर आए. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Jun 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Housefull 5 Welcome To The Jungle
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