'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस सरप्राइज, बजट का रिकवर किया 100 परसेंट, बनाए ये रिकॉर्ड

दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी वाघ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' चर्चा में बनी हुई है. फिल्म थिएटर में धमाल मचा रही है और ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से सरप्राइज कर दिया है. दरअसल पहले हफ्ते में फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म ने धमाल मचा दिया.

'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 17वें दिन 4.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 1941 शोज मिले और 44 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. इसी के साथ फिल्म ने टोटल 46.30 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म ने टोटल ग्रॉस 55.23 करोड़ की कमाई की. वहीं ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 15.65 करोड़ का बिजनेस किया. दुनियाभर में फिल्म ने 70.88 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

कोईमोई के मुताबिक फिल्म 70 करोड़ के बजट में बनी है और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 70 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने बजट का 100 परसेंट रिकवर कर लिया है. बता दें कि फिल्म ने 1.15 करोड़ से ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.55 करोड़ की कमाई की. 15वें दिन फिल्म ने 2.75 करोड़ और 16नें दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ का बिजनेस किया.

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2026 की दसवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

इसी के साथ फिल्म 2026 की बॉलीवुड की दसवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म से आगे अभी 'द केरला स्टोरी' है. 'द केरला स्टोरी' ने 52.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म नौवें नंबर पर है. अब जिस हिसाब से मैं वापस आऊंगा को रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिल्म जल्द ही द केरला स्टोरी को पछाड़ने की उम्मीदें हैं.

'मैं वापस आऊंगा' को इम्तियाज अली ने बनाया है. फिल्म में वेदांग रैना लीड रोल में हैं. फीमेल लीड में शरवरी वाघ हैं. फिल्में नसीरुद्दीन शाह भी नजर आए हैं.