'मिस यू कैटरीना...' अक्षय कुमार को 'वेलकम 3' के सेट पर याद आईं एक्ट्रेस, देखें वीडियो
Akshay Kumar Misses Katrina Kaif: अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का शूटिंग शुरू हो गई है. खिलाड़ी कुमार ने शूटिंग के दौरान एक वीडियो शेयर करते हुए कैटरीना कैफ को याद किया है.
अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म का इंतजार अब खत्म होने वाला है. खिलाड़ी कुमार ने अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग शुरू कर दी है. अभिनेता ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कैटरीना कैफ को याद किया है.
अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में एक्टर के ऑपोजिट कौन सी अभिनेत्री नजर आने वाली हैं इसका खुलासा भी हो गया है. अक्षय कुमार ने आज अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शूटिंग की एक झलक शेयर की है. इसमें एक्टर दिशा पाटनी संग रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे है. दोनों का अंदाज मजेदार और एनर्जी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है.
'वी मिस यू कैटरीना...'
वीडियो में अक्षय कुमार दिशा का हाथ पकड़ते हुए चलते हैं और फिर उनके साथ डांस करने लगते हैं. बैकग्राउंड में 'वेलकम' का ही गाना 'ऊंचा लंबा कद' बज रहा है. इस वीडियो के अंत में अक्षय कुमार कहते हैं- 'वी मिस यू कैटरीना.' इस वीडियो को शेयर करते हुए खिलाड़ी कुमार ने पुराने दिनों को भी याद किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'हमारे दिल से आपके दिल तक!! क्या ही यादगार पल है, 18 साल और आज भी हमेशा से पसंदीदा. इतनी पुरानी यादों के साथ, खूबसूरत दिशा और मैं आपके लिए लेकर आए हैं वेलकम टू द जंगगल... हमारी क्वीन कैटरीना को कभी न भूलें.'
इस वीडियो के वायरल होते ही अक्षय कुमार और दिशा पाटनी की जोड़ी की भी काफी तारीफ हो रही है. अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'ऊंचा लंबा कद' का नया वर्जन भी फिल्म में देखने को मिल सकता है.
'वेलकम टू द जंगल' के बारे में
इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'वेलकम' 2007 में रिलीज हुई थी तो वहीं दूसरी फिल्म 'वेलकम बैक' को 2015 में रिलीज किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग इसी महीने से शुरू होने वाली है. 'वेलकम टू द जंगल' अगले साल मार्च के महीने सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी के अलावा रवीना टंडन,लारा दत्ता, सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, अरशद वारसी और तुषार कपूर जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं. बता दें इस फिल्म को फिरोज ए नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहीं अहमद खान फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं.
