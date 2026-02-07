अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की रिलीज डेट हुई प्रीपोन, अब इस तारीख को हंसाते- हंसाते डराएगी फिल्म

अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 'भूत बंगला' का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में अक्षय के साथ परेश रावल की जोड़ी सालों बाद स्क्रीन पर नजर आने वाली है. ये फिल्म 15 मई को रिलीज होने वाली थी लेकिनहाल ही में इसकी रिलीज डेट को बदल दिया गया है. घबराइये नहीं इस फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन नहीं बल्कि प्री-पोन हुई है. यानी कि पहले अनाउंस हुई रिलीज की तारीख से पहले ही अब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी.

क्या है नई रिलीज डेट?

'भूत बंगला' फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों को अब 15 मई तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है. ये फिल्म अब सिनेमाघरों में 10 अप्रैल को ही रिलीज हो जाएगी. रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाने का ये फैसला एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिसमें दर्शकों की रुचि और साल भर में अक्षय कुमार की व्यस्त थिएट्रिकल रिलीज लाइनअप को ध्यान में रखा गया है.

क्यों बदली गई तारीख?

फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही 'भूत बंगला' को लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है और ये फिल्म अक्षय कुमार को एक दमदार जॉनर एंटरटेनर में दिखाने वाली है. रिलीज डेट आगे-पीछे करने के पीछे मेकर्स की कोशिश यही है कि फिल्म को ऐसा थिएट्रिकल समय मिले, जब बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा भीड़ न हो. इसी सोच के साथ अक्षय कुमार भी ये ध्यान रखते हैं कि उनकी हर फिल्म को सिनेमाघरों में सही और पूरा समय मिले, ताकि दर्शक आराम से फिल्म देख सकें और उसकी बॉक्स ऑफिस जर्नी को फॉलो कर सकें.

फिल्म के बारे में

बता दें कि बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनरतले बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ ही वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जबकि इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. भूत बंगला 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.