'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'

नितेश तिवारी की 'रामायण' का जबसे अनाउंसमेंट हुआ है, तभी से ये फिल्म सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है. ये फिल्म काफी बड़े स्केल पर बनने जा रही है, जिसकी कास्ट में एक से बढ़कर एक एक्टर्स शामिल हैं. इस फिल्म को लेकर अब एक ताजा अपडेट सामने आया है. फिल्म में पहले रावण के बेटे मेघनाद के लिए विक्रांत मैस्सी के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन अब इस किरदार में विक्रांत नहीं बल्कि कोई और एक्टर नजर आने वाले हैं.

राघव ने किया विक्रांत को रिप्लेस

नितेश तिवारी की मल्टीस्टारर फिल्म 'रामायण' में विक्रांत मैस्सी का नाम 'मेघनाद' के किरदार के लिए सामने आया था. एक्टर से इसे लेकर बात चल रही थी लेकिन अब खबरें हैं कि विक्रांत इस किरदार को नहीं निभा रहे हैं. Zooma TV की रिपोर्ट के मुताबिक अब 'रामायण' में 'मेघनाद' का किरदार 'किल' और 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फेम राघव जुयल निभाने वाले हैं. ये किरदार रावण के बेटे का किरदार है जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है.

पार्ट 2 में होंगे राघव

नितेश तिवारी की 'रामायण' दो पार्ट्स में बन रही है. राघव इसके दूसरे पार्ट में 'मेघनाद' का किरदार निभाएंगे. इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2027 की दीवाली के समय रिलीज किय जाएगा. विक्रांत मैस्सी के साथ जब बात नहीं बनी तब मेकर्स ने राघव को एप्रोच किया. अब खबरें हैं कि राघव जल्दी ही इस किरदार के लिए शूटिंग करना शुरू कर देंगे.

'रामायण' फिल्म के बारे में

बता दें कि नितेश तिवारी की ये 'रामायण' दो पार्ट्स में आने वाली है. जिसका पहला पार्ट 2026 की दीवाली के दौरान रिलीज होगा. तो वहीं दूसरा पार्ट एक साल बाद 2027 की दीवाली पर रिलीज होगा. इस फिल्म में श्रीराम का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं. तो वहीं माता सीता के किरदार में साई पल्लवी नजर आने वाली हैं. इसके अलावा लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे तो वहीं हनुमान जी के किरदार में सनी देओल नजर आने वाले हैं. फिल्म में रावण के किरदार में 'केजीएफ' फेम एक्टर यश नजर आएंगे. इसके अलावा भी इस फिल्म के साथ कई और नाम जुड़े हैं. अब दर्शकों को केवल इस फिल्म के ट्रेलर और फिल्म की रिलीज का इंतजार है.