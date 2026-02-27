हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड58 की उम्र में भी वही पुराना जोश, 'भूत बंगला' के सेट से अक्षय कुमार का हाई-एनर्जी अवतार

58 की उम्र में भी वही पुराना जोश, 'भूत बंगला' के सेट से अक्षय कुमार का हाई-एनर्जी अवतार

Akshay Kumar BTS Video: 'भूत बंगला' के सेट से अक्षय कुमार का हाई-एनर्जी बीटीएस वीडियो वायरल हो गया है. 58 साल की उम्र में भी ट्रैम्पोलिन पर रिहर्सल करते हुए उनका जोश फैंस को हैरान कर रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Feb 2026 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी जबरदस्त एनर्जी को लेकर चर्चा में हैं. 58 साल की उम्र में भी उनका जोश किसी नए कलाकार से कम नहीं दिखता. इन दिनों उनकी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. हाल ही में फिल्म के सेट से एक बीटीएस वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस वीडियो में अक्षय ट्रैम्पोलिन पर उछलते-कूदते नजर आ रहे हैं और गाने की रिहर्सल करते हुए पूरी मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं.

अक्षय कुमार की फुर्ती देख फैंस हैरान 

बता दें, फिल्म के गाने 'राम जी आके भला करेंगे' की शूटिंग चल रही थी. इसी दौरान अक्षय अपने स्टेप्स को सीखने के लिए बार-बार प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं. ट्रैम्पोलिन पर बैलेंस बनाकर सही टाइमिंग पकड़ना आसान काम नहीं होता, लेकिन अक्षय इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते नजर आए. सेट पर उनकी एनर्जी और फोकस साफ दिख रहा है. वीडियो से यह भी समझ आता है कि पर्दे पर कुछ मिनट का सीन दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. अक्षय अपनी 'फिजिकल कॉमेडी' के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी वही अंदाज नजर आने वाला है. उम्र बढ़ने के बावजूद उनकी फुर्ती और लचीलापन देखकर फैंस हैरान हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर उनकी फिटनेस और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं.

फिल्म की स्टारकास्ट और टीम 

10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में आ रही 'भूत बंगला' को मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन बना रहे हैं, जिनके साथ अक्षय की जोड़ी पहले भी कई हिट कॉमेडी फिल्में दे चुकी है. इस फिल्म में उनके साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स और कैप ऑफ गुड फिल्म्स मिलकर प्रस्तुत कर रहे हैं और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर. कपूर फिल्म का निर्माण कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद अब फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhooth Bangla Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
58 की उम्र में भी वही पुराना जोश, 'भूत बंगला' के सेट से अक्षय कुमार का हाई-एनर्जी अवतार
58 की उम्र में भी वही पुराना जोश, 'भूत बंगला' के सेट से अक्षय कुमार का हाई-एनर्जी अवतार
बॉलीवुड
Ideas of India 2026: फिल्म फ्लॉप हो तो क्या करते हैं सुनील शेट्टी? बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी किया रिएक्ट
फिल्म फ्लॉप हो तो क्या करते हैं सुनील शेट्टी? बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी किया रिएक्ट
बॉलीवुड
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
केरल हाई कोर्ट ने हटाया 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज से बैन, एक्ट्रेस बोलीं- सच को देखा जाना चाहिए
बॉलीवुड
Friday Box Office Live: फ्राइडे को 'ओ रोमियो' कर रही कमाल, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों के 5 बजे तक का कलेक्शन
फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने जमाई धाक, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 5 बजे तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Arvind Kejriwal Bail: फुट-फुट कर रोए केजरीवाल, PM मोदी को घेरते हुए क्या बोले? |ABPLIVE
कौन हैं Arvind Kejriwal को राहत देने वाले जज जितेंद्र सिंह? जानिए पूरा प्रोफाइल |ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: 133 की मौत, आधी रात महायुद्ध, ख्वाजा आसिफ भारत को सुनाने लगे! ABPLIVE
John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
दिल्ली NCR
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
क्रिकेट
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा, जानें क्या कहा
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
अग्निवीरों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद खुले रोजगार के नए रास्ते
अग्निवीरों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद खुले रोजगार के नए रास्ते
ट्रैवल
Delhi Best Markets for Holi Shopping: होली के रंग से परफेक्ट गिफ्ट पैक तक, दिल्ली के इन बाजारों में सस्ते में मिलते हैं प्रीमियम आइटम
होली के रंग से परफेक्ट गिफ्ट पैक तक, दिल्ली के इन बाजारों में सस्ते में मिलते हैं प्रीमियम आइटम
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget