'भूत बंगला' की रिलीज से पहले असरानी को याद कर भावुक हुए अक्षय कुमार, कही ये बात

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की जब से घोषणा हुई है, तब से ये फिल्म दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बनाए हुए है, और इसका ट्रेलर देख फैंस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. इसी बीच, अक्षय कुमार ने दिवंगत दिग्गज एक्टर असरानी के साथ काम करने की यादों को ताजा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और एक इमोशनल नोट शेयर किया.

अक्षय कुमार ने दी असरानी को श्रद्धांजलि

'भूत बंगला' की रिलीज से एक दिन पहले, अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की और असरानी को याद करते हुए अपने साथ काम करने के अनुभव और उनसे सीखी गई बातों को लिखा. उन्होंने लिखा, 'कभी-कभी एक तस्वीर सिर्फ यादों का टुकड़ा नहीं होती... बल्कि पूरी एक यात्रा को समेट लेती है. यह तस्वीर हमारी 'भूत बंगला' की शूटिंग के दौरान की है... असरानी जी के साथ मेरी दूसरी आखिरी फिल्म.

उन्होंने आगे लिखा, 'हमने साथ में टोटल 12 फिल्में कीं, और हर एक में मैंने उनसे कुछ नया सीखा... हर बार ऐसा लगता था जैसे एक मास्टरक्लास हो. जब वो कॉमेडी करते थे तो सब कुछ बहुत आसान लगता था, लेकिन असल में यह एक कठिन कला है. असरानी जी उसके उस्ताद थे और हमेशा रहेंगे. 'भूत बंगला' कल रिलीज हो रही है... मेरे लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक याद है... एक ट्रीब्यूट है... उस दिग्गज को सलाम है. असरानी जी, आप हमेशा याद आएंगे.'

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अक्षय और असरानी ने कई फिल्मों में साथ किया काम

बता दें, 'भूत बंगला' दिवंगत एक्टर असरानी की आखिरी फिल्म में से एक है. अक्षय कुमार और असरानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला', 'भागम भाग', 'भूल भुलैया', 'दे दना दन', 'खट्टा मीठा', 'वेलकम' जैसी कई फिल्में शामिल हैं. अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से असरानी ने कई कल्ट क्लासिक्स दिए.

फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने किया है. 'भूत बंगला' के पेड प्रीव्यू 16 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे से सिनेमाघरों में शुरू होंगे.