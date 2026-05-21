ब्लू को-ऑर्ड सेट में मलाइका ने बिखेरा जलवा, एयरपोर्ट पर सिंपल लुक में भी हसीन लगीं एक्ट्रेस

मलाइका अरोड़ा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आईं. उन्होंने लाइट ब्लू कलर का मैचिंग को-ऑर्ड सेट पहना हुआ है, जिसमें हाई-नेक जिपर वाला टॉप और वाइड-लेग पैंट्स शामिल हैं.