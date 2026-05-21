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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लू को-ऑर्ड सेट में मलाइका ने बिखेरा जलवा, एयरपोर्ट पर सिंपल लुक में भी हसीन लगीं एक्ट्रेस

ब्लू को-ऑर्ड सेट में मलाइका ने बिखेरा जलवा, एयरपोर्ट पर सिंपल लुक में भी हसीन लगीं एक्ट्रेस

Malaika Arora: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपने एयरपोर्ट लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 May 2026 01:46 PM (IST)
Malaika Arora: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपने एयरपोर्ट लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.

बॉलीवुड की फिटनेस और फैशन आइकन मानी जाने वाली मलाइका अरोड़ा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका कैजुअल और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. मलाइका हमेशा की तरह इस बार भी अपने फैशन सेंस से फैंस का ध्यान खींचने में कामयाब रहीं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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मलाइका अरोड़ा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आईं. उन्होंने लाइट ब्लू कलर का मैचिंग को-ऑर्ड सेट पहना हुआ है, जिसमें हाई-नेक जिपर वाला टॉप और वाइड-लेग पैंट्स शामिल हैं.
मलाइका अरोड़ा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आईं. उन्होंने लाइट ब्लू कलर का मैचिंग को-ऑर्ड सेट पहना हुआ है, जिसमें हाई-नेक जिपर वाला टॉप और वाइड-लेग पैंट्स शामिल हैं.
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मलाइका का ये आउटफिट बहुत आरामदायक है. इसके अलावा ये ट्रैवलिंग के लिए एक परफेक्ट चॉइस है. सॉफ्ट फैब्रिक और रिलैक्स्ड फिट ने पूरे लुक को एक क्लासी और एलिगेंट टच दिया.
मलाइका का ये आउटफिट बहुत आरामदायक है. इसके अलावा ये ट्रैवलिंग के लिए एक परफेक्ट चॉइस है. सॉफ्ट फैब्रिक और रिलैक्स्ड फिट ने पूरे लुक को एक क्लासी और एलिगेंट टच दिया.
Published at : 21 May 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Malaika Arora Airport Look MALAIKA ARORA

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