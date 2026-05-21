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ब्लू को-ऑर्ड सेट में मलाइका ने बिखेरा जलवा, एयरपोर्ट पर सिंपल लुक में भी हसीन लगीं एक्ट्रेस
Malaika Arora: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपने एयरपोर्ट लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.
बॉलीवुड की फिटनेस और फैशन आइकन मानी जाने वाली मलाइका अरोड़ा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका कैजुअल और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. मलाइका हमेशा की तरह इस बार भी अपने फैशन सेंस से फैंस का ध्यान खींचने में कामयाब रहीं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 21 May 2026 01:46 PM (IST)
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