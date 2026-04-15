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लिविंग एरिया से किचन तक, बेहद आलीशान है तारा सुतारिया का घर, देखें इनसाइड फोटोज
Tara Sutaria House Inside Photos: तारा सुतारिया ने हाल में नए आशियाने में शिफ्ट हुई हैं. अब उनके इस घर की झलस देखने को मिली. उनका ये घर बेहद ही आलीशान है. आइए देखते हैं इनसाइड फोटोज.
फिल्ममेकर फराह खान हाल में बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया के घर गई थी. वहीं अपने नए व्लॉग में फराह ने तारा के इस आलीशान घर की झलक दिखाई, जो की काफी खूबूसरत है. तारा सुतारिया मुंबई के बांद्रा में रहती हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 12:25 PM (IST)
Tags :Tara Sutaria
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