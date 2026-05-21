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Maa Behan: व्हाइट साड़ी में माधुरी दीक्षित ने ढाया कहर, तृप्ति डिमरी ने भी ग्रीन सूट में बिखेरा जलवा, देखें फोटो
Maa Behan: माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जल्द ही फिल्म 'मां बहन' में नजर आएंगी. हाल ही में दोनों को मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया, जहां दोनों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला.
एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. इस डार्क कॉमेडी फिल्म में तृप्ति डिमरी भी लीड रोल में नजर आएंगी. दोनों इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. हाल ही में उन्हें मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया, जहां दोनों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 21 May 2026 04:56 PM (IST)
Tags :Madhuri Dixit Triptii Dimri
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