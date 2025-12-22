बॉलीवुड के खिलाड़ी उर्फ अक्षय कुमार काफी लंबे समय के बाद टीवी पर वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उनके शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का प्रोमो भी सामने आ चुका है. इससे पहले ये शो 60 देशों में बनाया जा चुका है और अब इसका इंडियन वर्जन देखने को मिलेगा.

अक्षय कुमार इस शो को होस्ट करेंगे और पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट्स को मालामाल करेंगे. मालूम हो यूएसए का ये नंबर वन शो है,जिसे 8 एमी अवॉर्ड्स मिले हैं. अब दर्शक इसका इंडियन वर्जन देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में अक्षय कुमार अपने तीर मार खां वाले अवतार में नजर आने वाले हैं.

कुछ ऐसा होगा गेम शो

शो का मजेदार प्रोमो सामने आया है, जिसमें वो रामू नाम के नौकर के कैरेक्टर में दिख रहे हैं. आपको बता दें इस गेम शो में शब्द-पहेली (Word Puzzle) और लकी व्हील (बड़ा घूमने वाला व्हील) दोनों होते हैं. व्हील घूमाकर कंटेस्टेंट्स पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं.

व्हील में अलग-अलग कैश वैल्यू, बोनस और बैंकरप्ट/लूज ए टर्न जैसे विकल्प होते हैं. जिस वैल्यू पर व्हील रुकता है,वो खिलाड़ी को मिलता है. खिलाड़ी व्हील घुमाने के बाक एक अक्षर चुनता है. अगर पहेली में वो अक्षर है तो सभी मैचिंग अक्षर खुल जाएंगे. खिलाड़ी अक्षर चुनने के साथ-साथ पूरी पहेली भी सॉल्व कर सकता है.

कंटेस्टेंट्स को इसी के अनुसार ईनाम की राशि मिलेगी. हालांकि, अभी तक इंडियन वर्जन की पूरी डिटेल सोनी टीवी के जरिए शेयर नहीं की गई है. लेकिन ग्लोबल फॉर्मेट के अनुसार बेसिक गेमप्ले यही होगा.रिपोर्ट के अनुसार 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' शो 2026 में शुरू होगा.

2004 में टीवी पर किया था डेब्यू

अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के बाद इसे प्रसारित किया जा सकता है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक डिटेल्स रिवील नहीं किया है.आपको बता दें 2004 में अक्षय कुमार ने 'सेवन डेडली आर्ट्स' से छोटे पर्दे पर कदम रखा था. उसके बाद उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी' का सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 4 होस्ट किया था.

उसके बाद उन्हें 2010 में 'मास्टर शेफ इंडिया सीजन 1' में जज के तौर पर देखा गया था. 2014 में वो Dare 2 Dance के होस्ट बने थे. वहीं, 'जमाई राजा सीरियल' को उन्होंने प्रोड्यूस किया था. एक बार फिर बतौर जज उन्हें 2017 में 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' में देखा गया था. अब 2026 में वो फिर से टीवी पर कदम रखने के लिए तैयार हैं.

