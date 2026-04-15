Bhooth Bangla Fees: तब्बू और वामिका गब्बी से 1500% ज्यादा है अक्षय कुमार की फीस, जानें पूरी स्टारकास्ट की सैलरी
Bhooth Bangla Star Cast Fees: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में सबसे मोटी फीस किस स्टार ने वसूली है?
दिग्गज फिल्म निर्माता प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी हॉरर-कॉमेडी जॉनर की फिल्म 'भूत बंगला' के साथ बड़े पर्दे पर गदर मचाने आ रहे हैं. इस फैंटेसी फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी ने भी अहम रोल प्ले किया है. इसके ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. इस बीच 'भूत बंगला' की स्टार कास्ट की फीस भी रिवील हो गई है. जानते हैं फिल्म से किसने सबसे मोटी फीस वसूली है?
'भूत बंगला' से अक्षय ने वसूली कितनी फीस?
अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' में लीड रोल प्ले किया है. वहीं फीस की बात करें तो फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की तुलना में खिलाड़ी कुमार ने सबसे मोटी रकम वसूली है. दरअसल अक्षय ने 'भूत बंगला' से 50 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूले हैं.
वामिका गब्बी ने कितनी वसूली फीस?
बता दें कि 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के अपोजिट वामिका गब्बी फीमेल लीड में हैं. इन दोनों की फीस की तुलना की जाए तो अक्षय कुमार ने वामिका गब्बी की तुलना में 1567 फीसदी ज्यादा फीस ली है. वहीं वामिका ने 'भूत बंगला' से 3 करोड़ रुपये सैलरी ली है.
तबू को कितनी मिली फीस?
बता दें कि तबू को फिल्म के लिए 2.5 करोड़ रुपये फीस मिली है. ये उनकी पिछली फिल्म 'औरों में कहां दम था' से 16% कम है, जिसमें उन्हें कथित तौर पर 3 करोड़ रुपये मिले थे! अगर हिसाब लगाएं, तो अक्षय कुमार की 50 करोड़ रुपये की सैलरी तब्बू की 2.5 करोड़ रुपये की फीस से ठीक 20 गुना ज़्यादा है.
बाकी स्टार कास्ट की फीस
वहीं फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की फीस की बात करें तो परेश रावल को 2 करोड़ रुपये बतौर फीस मिले हैं. वहीं राजपाल यादव ने 1 से 1.5 करोड़ तो जिशु सेनगुप्ता ने 1 करोड़ रुपये फीस ली है.
कब रिलीज होगी 'भूत बंगला'?
अक्षय कुमार स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला इस शुक्रवार को यानी 17 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. वहीं 16 अप्रैल को इसके पेड प्रीव्यू शो रात 9 बजे से रखे गए हैं. फिलहाल फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और प्री टिकट सेल में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
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Source: IOCL