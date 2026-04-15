बुधवार को 'धुरंधर 2' या 'डकैत' कौन मार रहा बाजी? यहां डानें सभी फिल्मों की कमाई और ऑक्यूपेंसी

Wednesday Box Office Live: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर काफी हलचल नजर आ रही है. 28 दिन पुरानी धुरंधर 2 से लेकर नई रिलीज डकैत के बीच कमाई के लिए टफ कंप्टीशन नजर आ रहा है. वहीं साउथ की दो फिल्में वाझा 2 और लव इंश्योरेंस कंपनी भी चुपचाप अपना दम दिखा रही हैं. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्में बुधवार को कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है.

धुरंधर 2 के 28वें दिन का कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी (Dhurandhar 2 BO Day 28 Live)

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिसाहिक परफॉर्म किया है और ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. तीन हफ्ते दबाकर कमाई करने के बाद भी ये चौथे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए. बता दें कि चौथे मंगलवार को इसने कमाई में तेजी दिखाते हुए 7.05 करोड़ कमाए थे. वहीं फिल्म के चौथे बुधवार के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 ने रिलीज के 28वें दिन यान बुधवार को दोपहर 12 बजे तक 0.31 करोड़ कमाए हैं. (फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद आएंगे

वहीं चौथे बुधवार को इसकी 12 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 8 फीसदी दर्ज की जा रही है.

फिल्म की अब तक भारत में कुल कमाई 1095.98 करोड़ रुपये हुई है.

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी टोटल कलेक्शन डे 28 (Live) 0.31 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक 8% 1095.98 करोड़

डकैत के 6ठे दिन का कलेक्शन (Dacoit BO Day 6 Live)

अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई है. इस फिल्म ने 6.55 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 6.85 करोड़, तीसरे दिन 6.40 करोड़, चौथे दिन 2.70 करोड़ और पांचवें दिन 3 करोड़ कमाए. वहीं बुधवार के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक डकैत ने बुधवार को यानी छठे दिन दोपहर 12 बजे तक 0.08 करोड़ कमाए हैं. (रात 10.30 बजे के बाद फाइनल आंकड़े आएंगे)

वहीं इसकी दोपहर 12 तक की ऑक्यूपेंसी 49.3 फीसदी दर्ज की जा रही है

इसी के साथ डकैत के 6 दिनों का कलेक्शन 25.58 करोड़ हो गया है.

डकैत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी टोटल कलेक्शन डे 6 (Live) 0.08 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक 49.3% 25.58 करोड़

लव इंश्योरेंस कंपनी का 6ठे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (LIK Box Office Day 6 Live)

प्रदीप रंगनाथन को पिछली दो फिल्मों ड्रैगन और ड्यूड! से जबरदस्त सफलता मिली थी. फिलहाल, लव इंश्योरेंस कंपनी (LIK) से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं. फिल्म की बुधवार यानी छठे दिन की कमाई की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक लव इंश्योरेंस कंपनी ने बुधवार को छठे दिन दोपहर 12 बजे 0.14 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. (फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे)

लव इंश्योरेंस कंपनी ने बुधवार को दोपहर 12 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 14.7 फीसदी दर्ज की जा रही है.

वहीं इसका 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 29.79 करोड़ रुपये हो गया है.

लव इंश्योरेंस कंपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी टोटल कलेक्शन डे 6(Live) 0.14 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक 14.7% 29.79 करोड़

वाझा 2 के 14वें दिन कितना कर रही कलेक्शन (Vaazha 2 BO Day 14 Live)

धुरंधर 2 के कहर के आगे नई रिलीज फिल्मों में सबसे अच्छा परफॉर्म मलयालम ड्रामा वाझा 2 कर रही है. ये फिल्म भारत में 100 करोड़ी बनने के करीब है. इन सबके बीच फिल्म के दूसरे बुधवार यानी 14वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक वाझा 2 ने रिलीज के 14वें दिन, बुधवार को दोपहर 12 बजे तक 0.39 करोड़ कमा लिए हैं.

वहीं बुधवार को दोपहर 12 बजे तक की इसकी ऑक्यूपेंसी 32.0 फीसदी है.

इसी के साथ इसका भारत में 14 दिनों का कुल कलेक्शन 87.89 करोड़ हो गया है.