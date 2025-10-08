अजय देवगन संग फिल्म में नजर आने वाली ये एक्ट्रेस असल जिंदगी में थी भिखारिन, दर्दनाक हुआ था अंत 

1990 की बॉलीवुड फिल्म ‘दिल’ में आमिर खान और माधुरी दीक्षित के एक्टिंग के साथ-साथ एक ऐसा सीन है जो आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखता है. यह सीन बॉक्सिंग रिंग के अंदर फिल्माया गया था, जहां माधुरी का किरदार आमिर खान और आदि ईरानी को आमने-सामने खड़ा करता है और कहता है कि जो भी हारेगा उसे ‘मिस मिमी’ को किस करना होगा. इस सीन की कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि मिस मिमी के रोल के पीछे एक बहुत ही अनोखी कहानी है.

मिस मिमी की असली पहचान

साल 2022 में आदि ईरानी ने मिड-डे के साथ हुए एक इंटरव्यू में मिस मिमी की कास्टिंग को लेकर किस्सा सुनाया था. उन्होंने बताया कि वह महिला कोई एक्ट्र्रेस नहीं थी, बल्कि एक भिखारिन थी. जिसे सड़क से उठाकर फिल्म के लिए लाया गया था. आदि ने बताया कि फिल्म के निर्माता एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो जो रंग रूप में सुंदर न हो, बल्कि ऐसा चेहरा हो जो इस मजाकिया सीन को और भी अट्रैक्टिव बना सके.



ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर इंदर कुमार ने ऐसी ही लड़की की तलाश शुरू की. एक दिन इंदर रास्ते से गुजर रहे थे तभी उनकी नजर सिग्नल पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी. जो थोड़ी हटकर थी. इंदर कुमार ने तभी सोच लिया था कि छोटे से रोल के लिए वह उसी लड़की को लेंगे.

बदली मिस मिमी कि जिंदगी

इस तरह एक गुमनाम जीवन बिता रही लड़की मिस मिमी बन गई. ‘दिल’ के बाद मिस मिमी की जिंदगी में कई बदलाव आए. आगे चलकर मिस मिमी बनी ये लड़की कई फिल्मों में नजर आईं. उन्होनें सोनाली बेंद्रे, ट्विंकल खन्ना, और आमिर खान जैसे सितारों के साथ काम किया. ‘दिलजले’, ‘मेला’ और ‘बेटा’ जैसी फिल्मों में उनकी उपस्थिति ने उन्हें दर्शकों के बीच पॉपुलर कर दिया और वो जाना-पहचाना चेहरा बन गईं. आज भी अजय देवगन के साथ उनके काम को भूला नहीं जा सकता जब वह अजय को अपनी गोद में उठा लेती थीं.



जिंदगी में फिर लौट आया दर्द

आदि ईरानी ने मिस मिमी के बारे में बात करते हुए ये भी बताया कि फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से शादी कर ली. शादी बहुत ही जश्न के साथ की गई और शुरुआती साल काफी खुशियों से भरे हुए थे, लेकिन जल्द ही उनकी सेहत बिगड़ने लगी.

हालांकि एक बार फिर मिस मिमी की जिंदगी में दर्द लौटकर आया. आदि ने बताया था कि वह मानसिक रूप से बीमार थीं. भीख मांगने के चलते कभी खान पान सही नहीं रहा. कभी खुद का ख्याल नहीं रखा. उनकी तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ती गई और आखिर में उनकी मौत हो गई.