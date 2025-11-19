हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaid 3 कंफर्म! अजय देवगन की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे राजकुमार गुप्ता, जानें कब शुरू होगी शूटिंग

Raid 3 कंफर्म! अजय देवगन की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे राजकुमार गुप्ता, जानें कब शुरू होगी शूटिंग

Raid 3 Shooting Details: 'रेड 2' की सफलता के बाद अब मेकर्स 'रेड 3' पर काम कर रहे हैं. अजय देवगन स्टारर इस फिल्म के डायरेक्शन की कमान एक बार फिर राजकुमार गुप्ता संभालेंगे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Nov 2025 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन एक बार फिर अमय पटनायक के किरदार में वापसी करने वाले हैं. उनकी फ्रेंचाइजी रेड की अगली किस्त 'रेड 3' कंफर्म हो गई है. 'रेड 3' को 'रेड 2' के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ही डायरेक्ट करने वाले हैं. फिल्म का तीसरा पार्ट बड़े पैमाने पर तैयारा किया जाएगा. इतनी ही नहीं, 'रेड 3' की शूटिंग से जुड़ी डिटेल्स भी सामने आ गई है.

राजकुमार गुप्ता 'रेड 3' की स्क्रिप्ट पर बारीकी से काम कर रहे हैं. वो इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि फिल्म अपनी पिछली दोनों फ्रेंचाइजी की तरह ही शानदार साबित हो. बता दें कि फिलहाल अजय देवगन अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं जिन्हें पूरा करने के बाद 2026 के मिड में 'रेड 3' का प्री-प्रोडक्शन शुरू होगा.

कब शुरू होगी 'रेड 2' की शूटिंग?
पिंकविला ने 'रेड 3' के बारे में सूत्रों के हवाले से लिखा- 'टीम पिछले कुछ महीनों से चुपचाप स्क्रिप्ट पर काम कर रही है. तीसरे भाग में टकराव पिछली दो फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ा है. दांव बहुत ज्यादा हैं और छापेमारी को भी बड़े पैमाने पर डिजाइन किया जाएगा. अजय देवगन का किरदार एक ऐसी स्थिति का सामना करेगा जो अब तक इस फ्रेंचाइजा में देखी गई किसी भी स्थिति से अलग होगी.'

'रेड 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'रेड 2' इसी साल मई में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. फिल्म में अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, वाणी कपूर और सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 173.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 237 करोड़ की कमाई की थी.

'रेड' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रेड की बात करें तो ये साल 2018 में रिलीज हुई थी. फिल्म में अजय देवगन के साथ इलियानी डिक्रूज लीड रोल में थीं. रेड ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 103.07 करोड़ और वर्ल्डवाइड 154.19 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.  

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 19 Nov 2025 07:45 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Rajkumar Gupta Raid 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार सुनना चाहता था तारीफ, सिकंदर रजा ने दिया ऐसा बयान; पूरा प्लान हो गया चौपट
पाकिस्तानी पत्रकार सुनना चाहता था तारीफ, सिकंदर रजा ने दिया ऐसा बयान; पूरा प्लान हो गया चौपट
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
Advertisement

वीडियोज

Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार सुनना चाहता था तारीफ, सिकंदर रजा ने दिया ऐसा बयान; पूरा प्लान हो गया चौपट
पाकिस्तानी पत्रकार सुनना चाहता था तारीफ, सिकंदर रजा ने दिया ऐसा बयान; पूरा प्लान हो गया चौपट
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
यूटिलिटी
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget