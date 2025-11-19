बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन एक बार फिर अमय पटनायक के किरदार में वापसी करने वाले हैं. उनकी फ्रेंचाइजी रेड की अगली किस्त 'रेड 3' कंफर्म हो गई है. 'रेड 3' को 'रेड 2' के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ही डायरेक्ट करने वाले हैं. फिल्म का तीसरा पार्ट बड़े पैमाने पर तैयारा किया जाएगा. इतनी ही नहीं, 'रेड 3' की शूटिंग से जुड़ी डिटेल्स भी सामने आ गई है.

राजकुमार गुप्ता 'रेड 3' की स्क्रिप्ट पर बारीकी से काम कर रहे हैं. वो इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि फिल्म अपनी पिछली दोनों फ्रेंचाइजी की तरह ही शानदार साबित हो. बता दें कि फिलहाल अजय देवगन अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं जिन्हें पूरा करने के बाद 2026 के मिड में 'रेड 3' का प्री-प्रोडक्शन शुरू होगा.

कब शुरू होगी 'रेड 2' की शूटिंग?

पिंकविला ने 'रेड 3' के बारे में सूत्रों के हवाले से लिखा- 'टीम पिछले कुछ महीनों से चुपचाप स्क्रिप्ट पर काम कर रही है. तीसरे भाग में टकराव पिछली दो फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ा है. दांव बहुत ज्यादा हैं और छापेमारी को भी बड़े पैमाने पर डिजाइन किया जाएगा. अजय देवगन का किरदार एक ऐसी स्थिति का सामना करेगा जो अब तक इस फ्रेंचाइजा में देखी गई किसी भी स्थिति से अलग होगी.'

'रेड 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रेड 2' इसी साल मई में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. फिल्म में अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, वाणी कपूर और सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 173.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 237 करोड़ की कमाई की थी.

'रेड' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रेड की बात करें तो ये साल 2018 में रिलीज हुई थी. फिल्म में अजय देवगन के साथ इलियानी डिक्रूज लीड रोल में थीं. रेड ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 103.07 करोड़ और वर्ल्डवाइड 154.19 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.