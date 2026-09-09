अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम द कन्क्लूजन' या 'दृश्यम 3’ इस साल की मच अवेटेड फ़िल्मों में से एक है. 'दृश्यम 3' साल 2015 में शुरू हुई सलगांवकर परिवार की क्राइम गाथा का आखिरी चैप्टर होगी.

फिल्म के दोनों पार्ट काफी हिट रहे थे. वहीं अब तीसरे पार्ट को लेकर भी फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर है. इन सबके बीच मेकर्स ने 9 सितंबर, बुधवार यानी आज 'दृश्यम द कन्क्लूजन' का जबरदस्त ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है.

'दृश्यम द कन्क्लूजन' का धांसू ट्रेलर रिलीज

'दृश्यम द कन्क्लूजन' का ट्रेलर आज ऐसी खास जगह पर लॉन्च किया गया जो सीधे इस कहानी की दुनिया से जुड़ी है. दरअसल 'दृश्यम 3' की दुनिया को मुंबई में नहीं, बल्कि पणजी, गोवा में सबके सामने लाया गया है. 'दृश्यम द कन्क्लूजन' का ट्रेलर काफी धांसू और सस्पेंस से भरा है.

'दृश्यम द कन्क्लूजन' का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, " हर दृश्य एक सवाल है, हर राज एक जवाब, कौन होगा किस पर भारी, द अल्टीमेट एंड बिगेन्स नाऊ."

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ट्रेलर की शुरुआत में तबू नजर आती हैं जो सौरभ शुल्का से कहती है कि अगर आपको विजय की कहानी का सीक्वल लिखना पड़े तो आपके हिसाब से इस बार क्या करेगा विजय? इस पर सौरभ कहते हैं कि विजय क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो विजय जानता है या अल्लाह जानता है.

इसके बाद अजय देवगन की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं. वहीं स्क्री पर श्रिया और ईशिता परेशान होकर कुछ कागज जलाती हुई नजर आती हैं. इसके बाद रजत कपूर कहते नजर आते हैं मुझे अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए जबकि तबू कहती हैं मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए.

प्रकाश राज और जयदीप अहलावत की दमदार एंट्री

फिर ट्रेलर में प्रकाश राज को वकील के दमदार रोल में दिखाया गया है जो कहते हैं कि अनपढ़ है बेवकूफ नहीं, इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा. फिर एसपी क्राइम ब्रांच के किरदरा में जयदीप अहलावत की एंट्री होती है. जयदीप कहते हैं कि मेरी नजर जिस पर पड़ जाए उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है.

ट्रेलर देखकर ये अंदाजा तो हो गया है कि ये फिल्म काफी जबरदस्त रहेगी. फाइनल चैप्टर है तो इसमें सस्पेंस और भी ज्यादा है, विजय सालगांवकर के लिए अपने परिवार को बचाने की और बड़ी चुनौतियां हैं साथ ही खतरा भी बढ़ गया है. उम्मीद है कि इस बार कई बड़े खुलासे होंगे जो दर्शकों को सीट से उठने नहीं देंगे. ओवरऑल ट्रेलर काफी धमाकेदार है और इसे देखने के बाद अब फैंस इसकी रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

'दृश्यम द कन्क्लूजन' में इस बार खतरा और बड़ा है

ट्रेलर रिलीज से पहले 'दृश्यम द कन्क्लूजन' का नया पोस्टर जारी किया गया था जिसमें विजय (अजय), नंदिनी (श्रिया), अंजू (इशिता दत्ता), और अनु (मृणाल जाधव) सहित सालगांवकर परिवार की झलक दी गई थी जो पुलिस फोर्स को देख रहे हैं, अजय ने मेकर्स के साथ अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर को कैप्शन के साथ शेयर किया है जिसमें लिखा है, "इस बार खतरा और भी बड़ा है. सालगांवकर परिवार...वापस घर में है."

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अजय देवगन की 'दृश्यम 3', मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की रीमेक नहीं

इससे पहले, डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बताया था कि 'दृश्यम 3' की स्क्रिप्ट तैयार करने में उन्हें एक साल का समय लगा. तीसरी फिल्म को बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हुए अभिषेक पाठक ने कहा था, "दृश्यम 2 के बाद, कहानी को तैयार करने में हमें लगभग एक साल लगा और फिर स्क्रीनप्ले लिखने और उसे डेवलेप करने में एक और साल लग गया.

कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां दूसरी फिल्म खत्म हुई थी, लेकिन आगे का सफर बिल्कुल नया है.हमने स्क्रीनप्ले पर बहुत सावधानी से काम किया है ताकि यह पक्का हो सके कि 'दृश्यम द कन्क्लूज़न' उस दुनिया के प्रति ईमानदार रहे जिसे दर्शक पसंद करते हैं, और साथ ही कहानी को एक नए और रोमांचक तरीके से आगे बढ़ाए."

'दृश्यम द कन्क्लूजन' के बारे में

'दृश्यम द कन्क्लूजन' को स्टार स्टूडियोज और पैनोरमा स्टूडियोज ने प्रेजेंट किया है. अभिषेक पाठक ने इसे डायरेक्ट किया है और आमिल कीयन खान व परवेज़ शेख के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है.

'दृश्यम द कन्क्लूजन' स्टार कास्ट

फिल्म की कास्ट में अजय देवगन (विजय सलगांवकर के रोल में), तब्बू (आईजी मीरा देशमुख के रोल में) और श्रिया सरन (नंदिनी के रोल में) शामिल हैं. फिल्म में रजत कपूर, इशिता दत्ता, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज भी अहम रोल में नजर आएंगे.

'दृश्यम' फ्रैंचाइजी के बारे में

इसका हिंदी रीमेक 2015 में 'दृश्यम' के साथ शुरू हुआ था, जो मोहनलाल की मुख्य भूमिका वाली मलयालम फिल्म पर बेस्ड था. इसका सीक्वल 'दृश्यम 2' 2022 में रिलीज़ हुआ था और इसमें विजय की कहानी को आगे बढ़ाया गया था. अब 'दृश्यम द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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