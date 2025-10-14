अजय देवगन नेटवर्थ: मुंबई में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, एक्टिंग के साथ-साथ ऐसे भी करते हैं जबरदस्त कमाई
अजय देवगन इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स है. वो फिल्मों से तगड़ी कमाई करते हैं. इसके अलावा वो थिएटर्स भी चलाते हैं. आइए जानते हैं अजय देवगन की नेटवर्थ कितनी है.
एक्टर अजय देवगन ने इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के दम पर पहचान बनाई. अजय की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करती हैं. अजय फिल्मों के लिए मोटी फीस भी चार्ज करते हैं. उन्होंने मेहनत करके करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया है. आइए जानते हैं अजय देवगन कहां-कहां से कमाई करते हैं.
अजय देवगन की नेटवर्थ
GQ की रिपोर्ट के मुताबिक, अजय देवगन की नेटवर्थ 420 करोड़ रुपये है. अजय के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास रेंज रोवर वोग, ऑडी Q7, BMWZ4, मर्सिडीज मेबैक GLS600, रॉल्स रॉयस, Maserati Quattroporte जैसी कार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन एक फिल्म के लिए 20 से 40 करोड़ तक चार्ज करते हैं. खबरें थीं कि उन्होंने फिल्म आरआरआर में कैमियो रोल के लिए 35 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.
इसके अलावा अजय ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं.
अजय देवगन के बिजनेस
अजय देवगन के बिजनेस वेंचर्स की बात करें तो वो फिल्म प्रोडक्शन भी करते हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम Devgn Films है. इसके अलावा वो NY VFXWaala नाम की विजुअल इफेक्ट कंपनी भी चलाते हैं . अजय देवगन NY Cinemas नाम से थिएटर चेन भी चलाते हैं.
अजय ने कहां-कहां किया है इंवेस्ट?
अजय देवगन के इंवेस्टमेंट की बात करें तो उन्होंने रियल स्टेट में इंवेस्ट किया हुआ है. उनका मुंबई में शिवशक्ति नाम का एक बंगला है. इसकी कीमत 60 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा उनके पास लंदन में भी एक प्रॉपर्टी है, इसकी कीमत 54 करोड़ रुपये बताई जाती है.
इसके अलावा 2013 में उन्होंने गुजरात में सोलर पावर प्लांट में भी इंवेस्ट किया था. इसके अलावा 2025 में उन्होंने लग्जरी व्हिस्की ब्रांड भी लॉन्च किया था.
वर्क फ्रंट पर अब अजय देवगन फिल्म दे दे प्यार दे 2 में नजर आने वाले हैं. फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन जैसे स्टार्स हैं.
