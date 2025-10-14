हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअजय देवगन नेटवर्थ: मुंबई में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, एक्टिंग के साथ-साथ ऐसे भी करते हैं जबरदस्त कमाई

अजय देवगन नेटवर्थ: मुंबई में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, एक्टिंग के साथ-साथ ऐसे भी करते हैं जबरदस्त कमाई

अजय देवगन इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स है. वो फिल्मों से तगड़ी कमाई करते हैं. इसके अलावा वो थिएटर्स भी चलाते हैं. आइए जानते हैं अजय देवगन की नेटवर्थ कितनी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 14 Oct 2025 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर अजय देवगन ने इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के दम पर पहचान बनाई. अजय की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करती हैं. अजय फिल्मों के लिए मोटी फीस भी चार्ज करते हैं. उन्होंने मेहनत करके करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया है. आइए जानते हैं अजय देवगन कहां-कहां से कमाई करते हैं.

अजय देवगन की नेटवर्थ 

GQ की रिपोर्ट के मुताबिक, अजय देवगन की नेटवर्थ 420 करोड़ रुपये है. अजय के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास रेंज रोवर वोग, ऑडी Q7, BMWZ4, मर्सिडीज मेबैक GLS600, रॉल्स रॉयस, Maserati Quattroporte जैसी कार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन एक फिल्म के लिए 20 से 40 करोड़ तक चार्ज करते हैं. खबरें थीं कि उन्होंने फिल्म आरआरआर में कैमियो रोल के लिए 35 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. 

इसके अलावा अजय ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करते हैं.

अजय देवगन के बिजनेस

अजय देवगन के बिजनेस वेंचर्स की बात करें तो वो फिल्म प्रोडक्शन भी करते हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम Devgn Films है. इसके अलावा वो NY VFXWaala नाम की विजुअल इफेक्ट कंपनी भी चलाते हैं . अजय देवगन  NY Cinemas नाम से थिएटर चेन भी चलाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

अजय ने कहां-कहां किया है इंवेस्ट?

अजय देवगन के इंवेस्टमेंट की बात करें तो उन्होंने रियल स्टेट में इंवेस्ट किया हुआ है. उनका मुंबई में शिवशक्ति नाम का एक बंगला है. इसकी कीमत 60 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा उनके पास लंदन में भी एक प्रॉपर्टी है, इसकी कीमत 54 करोड़ रुपये बताई जाती है. 

इसके अलावा 2013 में उन्होंने गुजरात में सोलर पावर प्लांट में भी इंवेस्ट किया था. इसके अलावा 2025 में उन्होंने लग्जरी व्हिस्की ब्रांड भी लॉन्च किया था.

वर्क फ्रंट पर अब अजय देवगन फिल्म दे दे प्यार दे 2 में नजर आने वाले हैं. फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन जैसे स्टार्स हैं.  

और पढ़ें
Published at : 14 Oct 2025 05:32 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
Advertisement

वीडियोज

Mangal Lakshmi: Bua Dadi की साजिश आई सामने, Mangal ने किया Kapil से रिश्ता खत्म #sbs
Bollywood News: THAMA का पॉइजन बेबी SONG हुआ रिलीज, फैंस के दिलों कर पाएंगे राज?
Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
साउथ सिनेमा
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
बिहार
Bihar BJP List: बीजेपी ने पहली लिस्ट में साधे समीकरण, 17 OBC, 11 अतिपिछड़ा, 9 महिला, SC-ST से 6 उम्मीदवार
बिहार चुनाव: BJP की लिस्ट में 17 OBC, 11 अतिपिछड़ा, 9 महिला, SC-ST से 6 कैंडिडेट
ट्रेंडिंग
'10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले ने खरीदी स्कॉर्पियो-N, यूजर्स बोले- कैसे पूछे इसके दाम?
'10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले ने खरीदी स्कॉर्पियो-N, यूजर्स बोले- कैसे पूछे इसके दाम?
हेल्थ
तेंदुए को कैंसर और डायबिटीज तो बाघिन को मोतियाबिंद, जानवरों को क्यों हो रहीं इंसानों जैसी बीमारियां?
तेंदुए को कैंसर और डायबिटीज तो बाघिन को मोतियाबिंद, जानवरों को क्यों हो रहीं इंसानों जैसी बीमारियां?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget