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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऐश्वर्या राय का फैमिली वेकेशन, पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या संग एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

ऐश्वर्या राय का फैमिली वेकेशन, पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या संग एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

Aishwarya Spotted with Abhishek: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को रविवार तड़के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. ऐश्वर्या और अभिषेक वेकेशन के लिए निकले है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 28 Jun 2026 11:04 AM (IST)
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एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन वेकेशन के लिए निकल गई हैं. उन्हें पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन भी साथ नजर आए. सोशल मीडिया पर उनके एयरपोर्ट के वीडियोज वायरल हैं. ऐश्वर्या-अभिषेक वेकेशन पर कहां गए हैं इसे लेकर तो अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. एयरपोर्ट पर ऐश्वर्या और अभिषेक ने पैपराजी को पोज नहीं दिया.

ऐश्वर्या-अभिषेक का ऑल ब्लैक लुक

ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या को ऑल ब्लैक लुक में एयरपोर्ट पर देखा गया. तीनों ने पैपराजी को पोज नहीं दिए. गाड़ी से निकले और सीधे एयरपोर्ट के अंदर चले गए. बता दें कि ऐश्वर्या राय को अक्सर एयरपोर्ट पर ऑल ब्लैक लुक में देखा जाता है. उनका एयरपोर्ट लुक काफी पसंद किया जाता है. ऐश्वर्या को ओवरसाइज टीशर्ट और जेगिंग्स में देखा गया. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल से लुक को कंप्लीट किया. 

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ऐश्वर्या राय का फैमिली वेकेशन, पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या संग एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

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वहीं अभिषेक को हुडी और लूज ट्राउजर में देखा गया. उन्होंने कैप से अपना लुक कंप्लीट किया. आराध्या ने भी हुडी पहनी हुई और अपने बालों को खुला रखा.

ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी 20 अप्रैल 2007 में हुई थी. उनकी शादी को 19 साल हो गए हैं. उन्होंने 20 अप्रैल को सोशल मीडिया पर फैमिली पोस्ट शेयर की थी.  फोटोज में ऐश्वर्या-अभिषेक और उनकी बेटी आराध्या नजर आई थीं. ऐश्वर्या और अभिषेक ने 2011 में बेटी आराध्या का वेलकम किया था. आराध्या मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही हैं.

ऐश्वर्या और अभिषेक को आराध्या के स्कूल फंक्शन में देखा जाता है. दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. बीच में तो उनके बीच अनबन की खबरें आईं, खबरें तो ये भी थीं कि वो तलाक ले सकते हैं. हालांकि, बाद में अभिषेक ने तलाक की खबरों को गलत बताया. उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करते हुए कहा था कि वो अभी भी शादीशुदा हैं. अभिषेक और ऐश्वर्या अब साथ में हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 28 Jun 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Abhishek Bachchan
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