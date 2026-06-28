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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में छाए दुख के बादल, बाघा-बावरी की लव लाइफ में 'विलेन' बनेगा टपु

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में छाए दुख के बादल, बाघा-बावरी की लव लाइफ में 'विलेन' बनेगा टपु

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में इन दिनों बाघा-बावरी की कहानी दिखाई जा रही है. शो में दिखाया जा गया कि बाघा बावरी से ब्रेकअप करना चाहता है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 28 Jun 2026 08:49 AM (IST)
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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में हमेशा कॉमेडी का डोज मिलता है. हालांकि, इस बार शो में इमोशनल एंगल दिखाया जा रहा है. बाघा और बावरी की जिंदगी में बालम ने एंट्री ली है और उनकी पूरी जिंदगी तहस-नहस कर दी है. दरअसल, बालम बावरी का बचपन का दोस्त है और वो बहुत अमीर है. वो बावरी से शादी करना चाहता है. इसके लिए वो बाघा को 7 करोड़ का ऑफर देता है.

बाघा-बावरी होंगे अलग?

वहीं बाघा बावरी को खुश देखना चाहता है और बाघा जानता है कि वो जिंदगी में कभी भी बावरी को वो लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता है और न ही बावरी के सपने पूरे कर सकता है जो बालम कर पाएगा. इसीलिए वो बावरी से ब्रेकअप का प्लान करता है. शो में एक तरफ बाघा की रो-रोकर हालत खराब है. वहीं बावरी का भी दिल टूटा हुआ है. 

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बाघा ब्रेकअप के लिए नए-नए तरीके सोच रहा है. पहले वो शराब पीने का ड्रामा करता है और बावरी के घर के नीचे हंगमा करता है. इसके बाद डब बावरी गोकुलधाम सोसायटी महिलाओं को बाघा के बिहेवियर के बारे में बताती है तो सभी बाघा से सवाल करने पहुंचती हैं लेकिन बाघा उनके साथ भी बद्तमीजी करता है. फिर नटु काका महिला मंडल को बताते हैं कि बाघा का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है. हालांकि, बावरी को जब पता चलता है तो वो  विश्वास नहीं करती है.

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टपु की वजह से होगा बाघा-बावरी का ब्रेकअप!

इसके बाद बाघा और नटु काका टपु को लड़की बनाने का प्लान करते हैं. टपु अब शो में लड़की बनकर आ गया है. अब टपु और बाघ पार्क में जाकर रोमांस करने का ड्रामा करेंगे ताकि बावरी ये सब देखे और खुद ही ब्रेकअप कर ले. अब आने वाले एपिसोड्स में देखना होगा कि जब बावरी बाघा और लड़की बने टपु को साथ देखेगी तो क्या ट्विस्ट आएगा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 28 Jun 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Bagha Bawri Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
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