'चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है', शादीशुदा महिलाओं को ऐश्वर्या राय ने दी सलाह

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर छाई रहती हैं. ऐश्वर्या अपनी फैमिली में बिजी रहती हैं और फिल्मों से दूरी बना ली हैं. वो बेटी आराध्या की परवरिश में बिजी हैं. ऐश्वर्या ने एक बार शादीशुदा महिलाओं को एक सलाह दी थी. उन्होंने कहा था कि चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है.

साल 2007 में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय एक बार करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में गए थे. जहां पर दोनों ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बात की थी. अभिषेक ने खुलासा किया था कि जब भी उनकी लड़ाई होती है तो वो ही बात करते हैं. जो भी आदमी शादीशुदा है वो समझ सकता है कि ये सच है. कोई भी पत्नी कभी भी पहले माफी नहीं मांगती है. उन्होंने हंसते हुए कहा- हर शादी में पत्नी हमेशा सही होती है.

ऐश्वर्या ने दी थी सलाह

अभिषेक की बात के बाद ऐश्वर्या ऐसा जवाब देती हैं कि हर कोई चुप हो जाए. ऐश्वर्या ने कहा- चुप रहना ही शादीशुदा महिला की सबसे बड़ी ताकत है. यह जिद की बात नहीं है, यह प्यार को रास्ता दिखाने देने की बात है.

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक को लेकर कई अफवाहें आईं थीं मगर दोनों ने इस पर चुप्पी साधी रखी. अब दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है. आराध्या के स्कूल के फंक्शन में ऐश्वर्या और अभिषेक साथ में पहुंचे थे. दोनों को साथ में देखकर फैंस खुश हो गए थे. उसके बाद नए साल पर विदेश घूमने गए थे.

वर्कफ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या राय आखिरी बार पीएस-2 में नजर आईं थीं. उसके बाद से वो किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. ना ही उन्होंने अपनी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की है.

