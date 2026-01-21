हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' की सफलता से खुश हुए चिरंजीवी, खास अंदाज में जताया टीम और फैंस को कहा-शुक्रिया

'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' की सफलता से खुश हुए चिरंजीवी, खास अंदाज में जताया टीम और फैंस को कहा-शुक्रिया

सुपरस्टार चिरंजीवी की हालिया रिलीज फिल्म 'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' का बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की सफलता पर वो काफी ज्यादा खूश और अपने टीम का आभार व्यक्त करते नजर आ रहे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क, आईएएनएस | Updated at : 21 Jan 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार चिरंजीवी की हालिया रिलीज फिल्म 'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है. 12 जनवरी को रिलीज हुई यह एक्शन-कॉमेडी 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. अभिनेता ने इस सफलता के लिए न केवल प्रशंसकों बल्कि टीम का भी आभार जताया.

निर्देशक अनिल रविपुडी की यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. एक्शन, कॉमेडी और इमोशन का शानदार मिश्रण होने की वजह से इसे तेलुगु सिनेमा में ब्लॉकबस्टर का दर्जा मिल चुका है. यह फिल्म न सिर्फ चिरंजीवी के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है, बल्कि इसने अनिल रविपुडी की लगातार सफल फिल्मों की सूची में भी एक और नाम जोड़ दिया है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chiranjeevi Konidela (@chiranjeevikonidela)

बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी है. सफलता से खुश चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस और पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा किया है.इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए चिरंजीवी ने फिल्म की टीम और प्रशंसकों को संबोधित करते हुए लिखा, 'फिल्म 'माना शंकरा वरप्रसाद गारू' को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स और सफलता को देखकर मेरा दिल शुक्रगुजार है. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मेरी जिंदगी आपके प्यार और जुनून से जुड़ी हुई है. आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं. आज आपने इसे फिर से साबित कर दिया है.'

चिरंजीवी ने व्यक्त किया आभार

उन्होंने आगे कहा, 'यह सफलता मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे सच्चे फैंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स और उन सभी लोगों की है, जिन्होंने सिनेमा को जिंदा रखने के लिए कड़ी मेहनत की. खासतौर पर उन लोगों का शुक्रिया, जो दशकों से मेरे साथ खड़े रहे हैं. जब आप सिल्वर स्क्रीन पर मुझे देखकर सीटियां और तालियां बजाते हैं, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. रिकॉर्ड आते-जाते रहते हैं, लेकिन आपका प्यार हमेशा बना रहता है.”

चिरंजीवी ने निर्देशक अनिल रविपुडी को 'हिट मशीन' कहते हुए उनकी तारीफ की और प्रोड्यूसर साहू, सुस्मिता के साथ पूरी टीम को धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, "टीम ने उन पर विश्वास दिखाया और इस ब्लॉकबस्टर सफलता के लिए दिन-रात मेहनत की. चलो इस जश्न को जारी रखते हैं. आप सभी को ढ़ेर सारा प्यार.'

ये भी पढ़ें:-Kohrra 2 Release Date: मोना सिंह-बरुण सोबती की 'कोहरा 2' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे

 

Published at : 21 Jan 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Chiranjeevi Mana Shankara Vara Prasad Garu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Engineer Death Case: इंजीनियर की मौत के मामले में घिरी Noida Police ?
Engineer Death: चश्मदीद का बड़ा बयान, 5 पुलिस वालों ने थाने के बाहर धमकाया
Engineer Death: नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में सरकारी लापरवाही का बड़ा सबूत आया सामने
गड़बड़ी को छिपाने के लिए दे डाला संगीन गुनाह को अंजाम । Tamilnadu । LIC Case
कैमरे पर बोले Swami Avimukteshwaranand मुझे टारगेट किया जा रहा. अगवा करके छोड़ दिया । Magh Mela 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
टेलीविजन
'वन नाइट स्टैंड' से शुरू हुई इस कपल की लव स्टोरी, चार साल तक छुपाया रिश्ता, फिर घर से भागकर की शादी
'वन नाइट स्टैंड' से शुरू हुई इस कपल की लव स्टोरी, फिर घर से भागकर की शादी
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
यूटिलिटी
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
हेल्थ
Sweet Potato Health Risk: क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget