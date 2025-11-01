हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं ऐश्वर्या राय, बड़े एक्टर्स संग किया रोमांस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं ऐश्वर्या राय, बड़े एक्टर्स संग किया रोमांस

Aishwarya Rai Hollywood Films: ऐश्वर्या राय बच्चन सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड सिनेमा में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं. जानिए किन हॉलीवुड फिल्मों में ऐश्वर्या ने अपने एक्टिंग का जलवा दिखाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 04:30 PM (IST)
बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने सिर्फ इंडियन सिनेमा में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी एक्टिंग का परचम लहराया है. अपनी खूबसूरती, ग्रेस और एक्टिंग स्किल्स से उन्होंने दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता.

बता दें, ऐश्वर्या ने कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जहां उन्होंने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि बड़े-बड़े इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ रोमांटिक और दमदार रोल भी निभाए. ब्राइड एंड प्रेजुडिस से लेकर द पिंक पैंथर 2 तक, उनके हर किरदार ने ये साबित किया कि ऐश्वर्या वाकई ग्लोबल आइकन हैं.

ब्राइड एंड प्रेजुडिस
साल 2004 में रिलीज हुई 'ब्राइड एंड प्रेजुडिस' एक खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसे मशहूर डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा ने बनाया था. इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन ने ललिता बख्शी का किरदार निभाया था. साथ ही फिल्म में उनके साथ मार्टिन हेंडरसन नजर आए थे, जिनके बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई. 

द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज
साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज' को पॉल मायेडा बर्गेस ने डायरेक्ट किया था. पॉल मायेडा बर्गेस एक अमेरिकी स्क्रीनराइटर और डायरेक्टर हैं. फिल्म में ऐश्वर्या राय और मैकडरमॉट डायलन मुख्य भूमिकाओं में थे. साथ फिल्म में अनुपम खेर भी नजर आई थे.

द लास्ट लीजन
साल 2007 में रिलीज हुई 'द लास्ट लीजन' एक ऐतिहासिक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का बेहद अलग अंदाज देखने को मिला. कॉलिन फर्थ और बेन किंग्सले जैसे हॉलीवुड स्टार्स के साथ ऐश्वर्या की केमिस्ट्री और दमदार एक्टिंग ने फिल्म को खास बना दिया. फिल्म में ऐश्वर्या राय ने मीरा का किरदार निभाया था. फिल्म का निर्देशन अमेरिकी डायरेक्टर डग लेफलर ने किया था. 

द पिंक पैंथर 2
द पिंक पैंथर 2 एक अमेरिकी कॉमेडी-मिस्ट्री फिल्म है. यह फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी. फिल्म को हेराल्ड ज्वार्ट ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में ऐश्वर्या राय सोनिया की भूमिका में नजर आई थीं. 

प्रोवोक्ड
‘प्रोवोक्ड’ एक ब्रिटिश फिल्म है जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है. इसमें एक इंडियन महिला, किरनजीत अहलूवालिया की कहानी दिखाई गई है, जो अपने शराबी और हिंसक पति से परेशान होकर उसे मार देती है. फिल्म में ऐश्वर्या राय ने किरनजीत का रोल निभाया है और उनके साथ नंदिता दास भी नजर आई हैं. इस फिल्म का निर्देशन जगमोहन मुंद्रा ने किया था.

Published at : 01 Nov 2025 04:30 PM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Bride And Prejudice The Last Legion The Pink Panther 2
Embed widget