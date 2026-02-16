चेक बाउंस केस में राजपाल यादव इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. दरअसल फिल्म अभिनेत्री के खिलाफ उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. ये मामला 2017 का है और एक्ट्रेस पर धोखाखड़ी का आरोप है. वही मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी अमीषा पटेल पेश नहीं हो रही हैं. अब अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.

क्या है मामला

बताया जा रहा है कि साल 2017 में शादी में परफॉर्मेंस के लिए एक्ट्रेस ने 14 लाख 50 हजार रुपये लिए थे. लेकिन रकम लेने के बावजूद वह कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी. इस मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद निवासी पवन कुमार वर्मा ने केस दर्ज कराया था. पवन ड्रीम विजन के नाम से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं. शिकायतकर्ता पवन के अनुसार, अमीषा को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होने वाली एक शादी में डांस करने के लिए बुलाया गया था.

अमीषा पटेल ने 11 लाख रुपये एडवांस मांगे, जिस पर पवन मान गए. बाद में, शादी के दौरान, अमीषा दिल्ली पहुंचीं और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 लाख रुपये और मांगे, पवन कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया. इस मना करने पर एक्ट्रेस बिना बताए वापस लौट गईं थीं.

पवन कुमार ने आरोप लगाया कि अमीषा ने 11 लाख रुपये की रकम वापस नहीं की है, पटेल के अलावा, शिकायतकर्ता ने सुरेश कुमार, राजकुमार गोस्वामी और अहमद शरीफ के खिलाफ केस दर्ज कराया है. एक्ट्रेस के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की अलग-अलग धाराओं के तहत केस चल रहा है, एक्ट्रेस के खिलाफ 120B, 406, 504, 420 और 506 के तहत आरोप हैं.

इस मामले में अमीषा ने कथित तौर पर 2 लाख रुपये का चेक दिया था जो बाउंस हो गया था. कोर्ट ने उन्हें 2026 में खुद पेश होने का आदेश दिया था.

एक और मामले में फंस चुकी हैं अमीषा

2018 में, वह ऐसे ही एक और मामले में शामिल थीं, जब झारखंड के एक प्रोड्यूसर ने अमीषा की फिल्म देसी मैजिक के लिए 2.5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो कभी नहीं बना. 2024 में पटेल ने 2.5 करोड़ रुपये की पूरी रकम चुका दी, जिसके बाद केस खत्म हो गया.