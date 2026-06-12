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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirthday Special: बचपन में छूटा पिता का साथ, कभी मेले में गया करती थीं गाना, फिर 'धुरंधर' से ऐसे चमकी इस सिंगर की किस्मत

Birthday Special: बचपन में छूटा पिता का साथ, कभी मेले में गया करती थीं गाना, फिर 'धुरंधर' से ऐसे चमकी इस सिंगर की किस्मत

आज हम आपको एक ऐसी सिंगर के बारे में बताते जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरूआत में काफी स्ट्रगल किया. कभी वो मेले में गाना गया करती थी. ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि अफसाना खान हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 02:46 PM (IST)
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सिंगर अफसाना खान ने फिल्म 'धुरंधर' के गानों 'नाल नचना' और 'रंग दे लाल (ओए ओए)' को अपनी आवाज देकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इन गानों ने उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी अफसाना खान कभी मेलों और छोटे-छोटे कार्यक्रमों में गाना गाकर लोगों का मनोरंजन किया करती थीं? आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की दिलचस्प कहानी.

बचपन में छूटा पिता का साथ
अफसाना खान का जन्म 12 जून 1994 को पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के 'बादल' गांव में हुआ. वे एक मुस्लिम संगीत परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके दादा और पिता दोनों गायक थे. अफसाना खान जब बहुत छोटी थी, तब उनके पिता का निधन हो गया था. हालांकि उनका परिवार म्यूजिक से ताल्लुक रखता था. इनके दादा-दादी और मम्मी-पाप सब सिंगर थे. वो बचपन से ही म्यूजिक सुनती थी. 

Birthday Special: बचपन में छूटा पिता का साथ, कभी मेले में गया करती थीं गाना, फिर 'धुरंधर' से ऐसे चमकी इस सिंगर की किस्मत

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ऐसे शुरू हुआ सफर
अफसाना खान ने पहली बार साल 2012 में 'वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 3' में पार्टिसिपेट किया और टॉप 5 तक पहुंची. इसके बाद वो शो 'राइजिंग स्टार' में भी नजर आईं. अफसाना खान ने पूरे पंजाब और हरियाणा में कई स्टेज और लाइव शो किए और धीरे-धीरे वो पॉपुलर हो गईं. इसके बाद उन्होंने 'टूटेरा', 'माही मिलेया', 'जानी वे जानी', 'चंडीगढ़ शहर' और 'जूती झड़के' जैसे सुपरहिट गाने गाए.  हार्डी संधू और सरगुन मेहता पर फिल्माया गया उनका गाना 'तितलियां' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना.

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अफसाना खान ने मेले में गाए गानें
साल 2021 में, अफसाना खान ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' में नजर आईं. उनके बिंदास अंदाज और घर में उनके सफर ने उन्हें एक बड़ी पहचान दिलाई. इस शो में ही अफसाना ने एक बार अपने स्ट्रगल के दिनों को भी याद किया था. एक बार उन्होंने बताया था कि एक वक्त था जब उनके पास 20 रुपये की पानी की बोतल खरीदने तक के पैसे नहीं थे. वो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थीं इसलिए ट्रेन का पूरा सफर चिप्स के पैकेट के सहारे गुजार देती थीं. अफसाना ने ये भी बताया कि वो पैसे कमाने के लिए मेलों में भी गाना गाती थीं.

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अफसाना खान ने फिल्म 'धुरंधर' मे 'नाल नचना' और 'रंग दे लाल' जैसे गाने गाए हैं. इन गानों को दर्शको ने खूब पसंद किया. 'धुरंधर' की सफलता के बाद अफसाना खान अपने पति साज शर्मा के साथ मुंबई में एक नया घर भी ले लिया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 12 Jun 2026 02:46 PM (IST)
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