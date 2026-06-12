सिंगर अफसाना खान ने फिल्म 'धुरंधर' के गानों 'नाल नचना' और 'रंग दे लाल (ओए ओए)' को अपनी आवाज देकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इन गानों ने उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी अफसाना खान कभी मेलों और छोटे-छोटे कार्यक्रमों में गाना गाकर लोगों का मनोरंजन किया करती थीं? आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की दिलचस्प कहानी.

बचपन में छूटा पिता का साथ

अफसाना खान का जन्म 12 जून 1994 को पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के 'बादल' गांव में हुआ. वे एक मुस्लिम संगीत परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके दादा और पिता दोनों गायक थे. अफसाना खान जब बहुत छोटी थी, तब उनके पिता का निधन हो गया था. हालांकि उनका परिवार म्यूजिक से ताल्लुक रखता था. इनके दादा-दादी और मम्मी-पाप सब सिंगर थे. वो बचपन से ही म्यूजिक सुनती थी.

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ऐसे शुरू हुआ सफर

अफसाना खान ने पहली बार साल 2012 में 'वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 3' में पार्टिसिपेट किया और टॉप 5 तक पहुंची. इसके बाद वो शो 'राइजिंग स्टार' में भी नजर आईं. अफसाना खान ने पूरे पंजाब और हरियाणा में कई स्टेज और लाइव शो किए और धीरे-धीरे वो पॉपुलर हो गईं. इसके बाद उन्होंने 'टूटेरा', 'माही मिलेया', 'जानी वे जानी', 'चंडीगढ़ शहर' और 'जूती झड़के' जैसे सुपरहिट गाने गाए. हार्डी संधू और सरगुन मेहता पर फिल्माया गया उनका गाना 'तितलियां' उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना.

अफसाना खान ने मेले में गाए गानें

साल 2021 में, अफसाना खान ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' में नजर आईं. उनके बिंदास अंदाज और घर में उनके सफर ने उन्हें एक बड़ी पहचान दिलाई. इस शो में ही अफसाना ने एक बार अपने स्ट्रगल के दिनों को भी याद किया था. एक बार उन्होंने बताया था कि एक वक्त था जब उनके पास 20 रुपये की पानी की बोतल खरीदने तक के पैसे नहीं थे. वो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थीं इसलिए ट्रेन का पूरा सफर चिप्स के पैकेट के सहारे गुजार देती थीं. अफसाना ने ये भी बताया कि वो पैसे कमाने के लिए मेलों में भी गाना गाती थीं.

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अफसाना खान ने फिल्म 'धुरंधर' मे 'नाल नचना' और 'रंग दे लाल' जैसे गाने गाए हैं. इन गानों को दर्शको ने खूब पसंद किया. 'धुरंधर' की सफलता के बाद अफसाना खान अपने पति साज शर्मा के साथ मुंबई में एक नया घर भी ले लिया है.