निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की उम्र में कितना है फासला? जानें कौन है बड़ा, कौन है छोटा

पवन सिंह, दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जान माने जाते हैं. फैंस इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. ऐसे में तीनों एक्टर्स के बीच तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है. इसकी वजह से इनके बीच विवाद भी होता है. लेकिन, क्या आपको पता है कि इन कलाकारों की उम्र में कितना फासला है. तीनों में कौन बड़ा है, चलिए जानते हैं.

पवन सिंह

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह को पॉवरस्टार के नाम से जाना जाता है. पवन सिंह सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते हैं, बल्कि वो गाना भी गाते हैं. एक्टर की उम्र 40 साल है. उन्होंने ओढ़निया वाला सॉन्ग से इंडस्ट्री में कदम रखा था. उसके बाद रंगली चुनरिया तोहरे नाम से एक्टिंग डेब्यू किया. उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब तो उन्हें बॉलीवुड के भी ऑफर मिलने लग गए हैं.

खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव भी सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि सिंगर और डांसर भी हैं. एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने बीएसएफ में भी नौकरी की थी. उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए एक्टिंग छोड़ दी. खेसारी को अपना सॉन्ग रिलीज करने के लिए पैसा चाहिए था, ऐसे में उन्होंने दिल्ली में लिट्टी चोखा की दुकान लगानी शुरू की. उन्होंने इसके जरिए कमाई की और पैसे जोड़कर एल्बम लॉन्च किया. खेसारी लाल यादव की उम्र अभी 39 साल है.

View this post on Instagram A post shared by Khesari Lal Yadav (@khesari_yadav)

दिनेश लाल यादव

दिनेश लाल यादव को उनके फैंस निरहुआ के नाम से भी जानते हैं. उनकी उम्र 47 साल हो चुकी है. बचपन से ही निरहुआ गाना गाया करते थे और हारमोनियम बजाते थे. 2004 में उनका पहला म्यूजिक एल्बम निरहुआ सटल रहे रिलीज हुआ था.

पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव की उम्र के बारे में जानने के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तीनों में निरहुआ बड़े हैं. वहीं, खेसारी लाल यादव सबसे छोटे हैं.

ये भी पढ़ें:-‘जो दिखेगा वो बिकेगा’, कैमरा देखते ही अवनीत कौर ने टॉप को किया नीचे, वीडियो वायरल