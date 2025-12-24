धुरंधर ने रिलीज के महज 19 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म की इस महा सक्सेस पर फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर आदित्य धर ने गर्व जताते हुए अपने काम की तारीफ करते हुए कई इंस्टाग्राम स्टोरीज दोबारा शेयर कीं.

ऐसी ही एक स्टोरी में उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी के हालिया वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें राठी ने फिल्म को "बेहतरीन ढंग से बनाया गया प्रोपेगेंडा" बताया था और कहा था कि यह फिल्म अपनी आकर्षकता के कारण ही खतरनाक है. उन्होंने धर और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के सिनेमा की तुलना की थी. हालांकि आदित्य ने राठी के बयानों का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी स्टोरी को दोबारा शेयर करना यूट्यूबर ध्रुव राठी पर एक इनडायरेक्ट निशाना लग रहा है.

आदित्य धर ने ध्रुव राठी पर साधा निशाना?

आदित्य ने इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज रीशेयर कीं, जिनमें से एक में लिखा था, "भारतीय सिनेमा में इतिहास फिर से लिखा जा रहा है. उन पुरुषों और महिलाओं द्वारा जिनके दिलों में देश के लिए जुनून और प्यार है. वे अपने देशवासियों को एक कहानी सुनाना चाहते थे. धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सफलता का सबसे अच्छा पहलू यह है कि यह ऑर्गैनिक है. रिलीज के सप्ताह में 'कॉर्पोरेट बुकिंग' का रोना रोने वाले सभी लोग अब अचानक चुप हो गए हैं."

नोट में आगे लिखा था, "हाल ही में एक वीडियो मेकर ने इसकी आलोचना करने की कोशिश की और आलोचनाओं की लहर में बह गया, धुरंधर आज एक जुनून बन चुका है. एक सुनामी जो अपने रास्ते में आने वाली हर दूसरी फिल्म को बहा ले जाएगी. एक सुनामी जो 2026 तक जारी रहेगी. यह जल्द रुकने वाली नहीं है."





फिल्म मेकर और टीम की गई तारीफ

फिल्म निर्माता और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए, आर्टिकल में आगे कहा गया, "दिल्ली के युवा निर्देशक आदित्य धर और उनकी अभिनेताओं और तकनीशियनों की टीम द्वारा रची गई एक सुनामी. सभी एक ही सोच और विजन में एकजुट हैं, कहानी कहने के प्रति जुनूनी हैं और इस निर्देशक के काम पर उन्हें अपार विश्वास है."

आदित्य धर ने इस तारीफ पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन उनके द्वारा पोस्ट को रीशेयर करने को ध्रुव राठी की आलोचना का इनडायरेक्ट जवाब माना जा रहा है.

ध्रुव राठी ने धुरंधर को लेकर क्या कहा था?

इससे पहले, फिल्म पर चर्चा करते हुए एक वीडियो में ध्रुव राठी ने कहा था, "अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा ज़्यादा खतरनाक होता है. 'द ताज स्टोरी' और 'द बंगाल फिल्म्स' जैसी फिल्में खतरनाक नहीं थीं, क्योंकि वो बकवास फिल्में थीं. लेकिन धुरंधर एक एंटरटेनिंग फिल्म है."

उन्होंने फिल्म में बार-बार यह दावा किए जाने पर निराशा जाहिर की थी कि दिखाई गई घटनाएं रियल हैं. उन्होंने कहा, "इसमें 26/11 हमलों के असली फुटेज दिखाए गए हैं। आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के बीच हुई बातचीत की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया गया है. इसमें पाकिस्तान के लयारी में तैनात असली गैंगस्टरों और पुलिसकर्मियों को भी दिखाया गया है." राठी ने फिल्म निर्माताओं पर फैक्ट्स को फिक्शन से मिलाकर उसे "अचूक सत्य" बताने का आरोप लगाया था.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 18 दिनों में फिल्म ने 876.50 करोड़ रुपये कमाए और कांतारा: चैप्टर 1 को पीछे छोड़ते हुए 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई. 17.25 करोड़ रुपये की एडिशनल कमाई के साथ, धुरंधर ने अब 19 दिनों में वर्ल्डवाइड र 900 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें 19वें दिन विदेशों में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हुई है. मेकर्स ने घोषणा की है कि फिल्म का दूसरा भाग 19 मार्च को रिलीज होग. धुरंधर में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और राकेश बेदी सहित कई कलाकार हैं.