बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों की अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी दिए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे संजय कपूर पारिवारिक संपत्ति विवाद में करिश्मा कपूर के बच्चों ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. करिश्मा के बच्चों का दावा है कि उनके पिता संजय कपूर की वसीयत फर्जी है और इसे उनके जीवित रहते हुए ही छेड़छाड़ कर बदला गया है.

करिश्मा के बच्चों ने पिता संजय की वसीयत को लेकर क्या कहा?

पिछली सुनवाई में संजय कपूर के बच्चों की तरफ से वकील महेश जेठमलानी ने अदालत में दलील दी कि वसीयत में बदलाव तब किया गया जब संजय अपने बेटे के साथ छुट्टियों पर थे और वसीयत में संशोधन करने वाले व्यक्ति को संजय कपूर के निधन के एक दिन बाद ही कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया.

सौतेली मां पर लगाया प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित वसीयत और संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर केस दायर किया है, जिसमें उन्होंने सौतेली मां प्रिया कपूर पर वसीयत में जालसाजी और पिता की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है. करिश्मा के बच्चों का कहना है कि संजय कपूर ने उन्हें संपत्ति में हिस्सा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वसीयत में उनका नाम नहीं है, और प्रिया कपूर ने वसीयत में हेराफेरी की है. बच्चों के वकील ने वसीयत की फॉरेंसिक जांच की मांग की है, जिसका प्रिया कपूर के वकील विरोध कर रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर और वसीयत के निष्पादक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

प्रिया सचदेव पर संजय की मां ने भी लगाए आरोप

सुंजय की मां रानी कपूर ने आरोप लगाया कि प्रिया ने बैंक खाते में केवल 1.7 करोड़ रुपये की राशि दिखाई, जबकि संजय का वेतन 60 करोड़ रुपये था. रानी कपूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गग्गर ने तर्क दिया कि संजय द्वारा अपनी पूरी निजी संपत्ति अकेले प्रिया को वसीयत में देना अत्यंत असंभव था.

कौन थे संजय कपूर?

संजय कपूर प्रमुख ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे. जून में लंदन में पोलो मैच खेलते समय उनका निधन हो गया था.संजय कपूर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है.

संजय कपूर ने तीन शादियां की थी

बता दें कि संजय कपूर की तीन बार शादी हुई थी, बिजनेसमैन ने पहली शादी फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी से की थी. यह शादी चार साल तक चली थी. वहीं, दूसरी शादी उन्होंने अभिनेत्री करिश्मा कपूर से की थी. इससे दोनों के दो बच्चे, समायरा और कियान हैं।.2014 में करिश्मा और संजय ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी थी. 2016 में उनका तलाक हो गया था.

तीसरी शादी संजय ने प्रिया सचदेव से की थी. संजय और प्रिया का एक बेटा, अजारियस है. वहीं, संजय ने सफीरा चटवाल को गोद लिया था, जो प्रिया सचदेव कपूर की पहले पति विक्रम चटवाल से हुई बेटी थी.