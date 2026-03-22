तब्बू ने ईद पर बाबिल खान को दिया खास तोहफा, एक्टर ने शेयर की फोटोज

21 मार्च को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया है. सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक, कई सितारों ने अपने फैंस को इस खास मौके पर शुभकामनाएं दी हैं. इसी बीच दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक खास फोटो पोस्ट की, जिसने सभी का दिल जीत लिया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस तब्बू ने उन्हें खास तोहफा दिया है.

तब्बू ने दिया बाबिल को तोहफा

सोशल मीडिया पर अब दोबारा से एक्टिव हो चुके बाबिल खान ने ईद के को मौके पर अपनी फोटोज शेयर कीं. इन फोटो में वो सफेद कुर्ता पहने नजर आए. इन फोटोज को शेयर करते हुए बाबिल ने कैप्शन में लिखा, 'ईद मुबारक. ये कुर्ता मुझे तब्बू ने गिफ्ट में दिया है.' इन फोटोज में बाबिल काफी हैंडसन नजर आ रहे हैं. तब्बू के दिए हुए इस कुर्ते को देख फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं.

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तब्बू और इरफान थे अच्छे दोस्त

बता दें, कि तब्बू और इरफान खान के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं था, बल्कि दोनों बहुत अच्छे और करीबी दोस्त भी थे. इसी वजह से उनका रिश्ता बाबिल के साथ भी एक परिवार जैसा बन गया है. एक ईवेंट के दौरान का भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें तब्बू बाबिल को देख इमोशनल हो गई थीं और उन्हें गले से लगा लिया था. इरफान और तब्बू की जोड़ी को फिल्मों में बहुत पसंद किया जाता था. मकबूल, द नेमसेक और हैदर जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म कंपेनियन के साथ एक इंटरव्यू में तब्बू ने बताया था कि इरफान खान के साथ काम करने के बाद उनके अभिनय का नजरिया पूरी तरह बदल गया. उन्होंने इरफान से अपने किरदारों के लिए सच्चाई और ईमानदारी रखना सीखा.