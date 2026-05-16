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Tara Sutaria Pics: ऑफ-व्हाइट गाउन में तारा सुतारिया ने कांस में बिखेरा जलवा, 'वुमन इन सिनेमा' गाला में मिला सम्मान
Tara Sutaria Post: तारा सुतारिया ने 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने डेब्यू से सभी का ध्यान खींच लिया हैं. ऑफ-व्हाइट बॉडी फिटेड गाउन और डायमंड-एमरल्ड ज्वेलरी में तारा बहुत एलिगेंट लग रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने इस साल 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया हैं. साथ इस फेस्टिवल में तारा ने अपने स्टाइल और ड्रेस से फैंस को बहुत इंप्रेस किया है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका अंदाज बहुत ही शानदार लग रहा हैं. तस्वीरों के साथ तारा ने कैप्शन में लिखा, 'क्या शानदार रात थी. कान्स फिल्म फेस्टिवल में रेड सी फिल्म फाउंडेशन के 'वुमन इन सिनेमा' गाला में सम्मानित होने वाली छह महिलाओं में शामिल होना मेरे लिए बहुत खास रहा. ये पल हमेशा याद रहेगा!' अब उनका ये पोस्ट भी खूब वायरल हो रहा हैं और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.
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Published at : 16 May 2026 08:18 AM (IST)
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