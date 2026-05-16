'भूत बंगला' की 29वें दिन घटी कमाई लेकिन बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड, चाहिए बस 3.61 करोड़

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने सालों बाद 'भूत बंगला' से बड़े पर्दे पर दस्तक दी थी और उम्मीद के मुताबिक उन्होंने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. उनकी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म सिनेमाघरों में एक महीना पूरा कर चुकी है. इस दौरान इसने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है और अक्षय कुमार की एक अदद हिट की मुराद भी पूरी कर दी है. अब ये फिल्म एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है?

'भूत बंगला' ने 29वें दिन भारत में कितनी कमाई की?

'भूत बंगला' ने सिनेमाघरों में रिलीज के चार हफ्ते पूरे कर लिए हैं और अब ये पांचवें हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. वहीं 5वें फ्राइडे को इस फिल्म को कई नई और कुछ हफ्ते पुरानी मूवीज से मुकाबला करना पड़ा है इनमें पति पत्नी और वो, आखिरी सवाल, करुप्पु से लेकर 'धुरंधर 2', 'दादी की शादी', 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' और 'राजा शिवाजी' जैसी फिल्में शामिल हैं. इसके चलते इसकी कमाई में पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और इसका कलेक्शन लाखों में सिमट गया है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'भूत बंगला' ने रिलीज के 29वें दिन महज 75 लाख रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म की भारत में 29 दिनों की कुल नेट कमाई अब 181.96 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 214.71 करोड़ रुपये हो गया है.

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‘भूल भुलैया 2’ को पछाड़ बनाने वाली है ये रिकॉर्ड

अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' अब कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 को मात देने से इंचभर दूर है. बता दें कि भूल भुलैया 2 का भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 185.57 करोड़ है जबकि 'भूत बंगला' की कमाई 181.96 करोड़ रुपये हो चुकी है. ऐसे में सिर्फ 3.61 करोड़ रुपये और कमाते ही ये भूल भुलैया को मात दे देगी और हॉरर कॉमेडी फिल्म की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी.उम्मीद है कि पांचवें वीकेंड पर ‘भूत बंगला’ ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.

ये हैं भारत की हाईएस्ट हॉरर-कॉमेडी फिल्में (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक)

स्त्री 2- 627.5 करोड़

भूल भुलैया 3- 281.56 करोड़

गोलमाल अगेन - 205.72 करोड़

भूल भुलैया 2- 185.57 करोड़

भूत बांग्ला - 181.96 करोड़ (29 दिन)

थामा- 157.05 करोड़

राजा साब- 146.04 करोड़

स्त्री- 129.67 करोड़

मुंज्या - 108 करोड़

सर्वम मया - 76.84 करोड़

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