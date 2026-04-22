मां बनना सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि इसके साथ कई जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं. खासकर जब करियर और परिवार दोनों को साथ लेकर चलना होता है. अब इस बीच एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान काम को लेकर अपने अनुभव शेयर किया.

मैंने प्रेग्नेंसी के आखिरी समय तक किया काम- नेहा धूपिया

दरअसल, नेहा धूपिया हाल ही में परिणीति चोपड़ा के नए टॉक शो 'मॉम टॉक्स' में नजर आईं. इस शो में सेलेब्स अपने पेरेंटिंग अनुभव शेयर करते हैं. शो के दौरान नेहा धूपिया ने अपनी प्रेग्नेंसी के समय का एक ऐसा अनुभव बताया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने प्रेग्नेंसी के आखिरी समय तक काम किया है.

नेहा धूपिया ने कहा, 'मैंने करीब साढ़े आठ महीने की प्रेग्नेंसी तक काम किया. मैं चाहती थी कि मां बनने के बाद भी मेरा काम जारी रहे और मैं जल्द ही अपने प्रोफेशन में वापस लौट सकूं. मुझे शूटिंग के दौरान ही लेबर पेन शुरू हो गए थे. ये सब यशराज स्टूडियो में हुआ, जहां मैं काम कर रही थी. यह अनुभव मेरे लिए काफी अलग और यादगार रहा.'

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नेहा धूपिया ने कही ये बात

शो में नेहा धूपिया ने कहा, 'एक कामकाजी मां के लिए सबसे बड़ी चुनौती समाज की उम्मीदें होती हैं. मां बनने के बाद भी एक महिला को अपने सपनों और काम को जारी रखने का पूरा अधिकार है. मां बनने के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जानी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. महिलाओं को खुद तय करना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती हैं.'

महिलाएं खुद फैसला ले सकती हैं- नेहा धूपिया

नेहा ने आगे कहा, 'मां बनने के बाद काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर मन में पक्का इरादा हो, तो यह भी किया जा सकता है. आज की महिलाएं पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हैं और वो अपने फैसले खुद लेना जानती हैं. ऐसे में जरूरी है कि उन्हें समाज से भी पूरा सहयोग मिले, ताकि वो बिना किसी दबाव के अपने करियर और परिवार दोनों को संभाल सकें.'

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दो बच्चों की मां हैं नेहा धूपिया

नेहा धूपिया की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 10 मई, 2018 को अभिनेता अंगद बेदी से शादी की थी. कपल के दो बच्चे मेहर धूपिया बेदी और गुरिक सिंह धूपिया बेदी हैं