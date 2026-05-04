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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'खलनायक रिटर्न्स' से 'क्वीन 2' तक, इन 10 बड़ी फिल्मों के सीक्वल से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, देखें पूरी लिस्ट

'खलनायक रिटर्न्स' से 'क्वीन 2' तक, इन 10 बड़ी फिल्मों के सीक्वल से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, देखें पूरी लिस्ट

इस साल बॉलीवुड में कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाले हैं. इस लिस्ट में 'खलनायक रिटर्न्स' से लेकर 'क्वीन 2' तक कई बड़ी फिल्में शामिल हैं. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 May 2026 03:32 PM (IST)
इस साल बॉलीवुड में कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाले हैं. इस लिस्ट में 'खलनायक रिटर्न्स' से लेकर 'क्वीन 2' तक कई बड़ी फिल्में शामिल हैं. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.

आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर सीक्वल का जोरदार तड़का लगने वाला है. जिन फिल्मों ने पहले पार्ट से दर्शकों का दिल जीता था, अब उनके दूसरे हिस्से की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. फैंस भी इन फिल्मों की वापसी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

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धमाल फ्रेंचाइजी की पिछली तीनों फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया. वहीं, अब इसका चौथा सीक्वल भी तहलका मचाने को तैयार है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी समेत कई कलाकार नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है.
धमाल फ्रेंचाइजी की पिछली तीनों फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया. वहीं, अब इसका चौथा सीक्वल भी तहलका मचाने को तैयार है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी समेत कई कलाकार नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है.
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'आवारापन 2' को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट हैं. इसमें इमरान हाशमी एक बार फिर अपने रोमांटिक अवतार में लौटने वाले हैं. ये फिल्म साल 2007 में आई 'आवारापन' का सीक्वल है. 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
'आवारापन 2' को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट हैं. इसमें इमरान हाशमी एक बार फिर अपने रोमांटिक अवतार में लौटने वाले हैं. ये फिल्म साल 2007 में आई 'आवारापन' का सीक्वल है. 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Published at : 04 May 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Cocktail 2 Queen 2 Khalnayak Returns

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