'खलनायक रिटर्न्स' से 'क्वीन 2' तक, इन 10 बड़ी फिल्मों के सीक्वल से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, देखें पूरी लिस्ट

धमाल फ्रेंचाइजी की पिछली तीनों फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया. वहीं, अब इसका चौथा सीक्वल भी तहलका मचाने को तैयार है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी समेत कई कलाकार नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है.