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(Source: ECI/ABP News)
'खलनायक रिटर्न्स' से 'क्वीन 2' तक, इन 10 बड़ी फिल्मों के सीक्वल से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, देखें पूरी लिस्ट
इस साल बॉलीवुड में कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाले हैं. इस लिस्ट में 'खलनायक रिटर्न्स' से लेकर 'क्वीन 2' तक कई बड़ी फिल्में शामिल हैं. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.
आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर सीक्वल का जोरदार तड़का लगने वाला है. जिन फिल्मों ने पहले पार्ट से दर्शकों का दिल जीता था, अब उनके दूसरे हिस्से की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. फैंस भी इन फिल्मों की वापसी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.
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Published at : 04 May 2026 03:32 PM (IST)
Tags :Cocktail 2 Queen 2 Khalnayak Returns
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