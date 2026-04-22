अहमदाबाद कॉन्सर्ट में जैस्मीन सैंडलस ने खुद पर डाला पानी, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, देखें वीडियो

हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुई पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलस की लाइव कॉन्सर्ट ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. इस शो में जैस्मीन ने अपनी एनर्जी और स्टेज प्रेजेंस से दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन एक सीन ने पूरे इंटरनेट पर बहस छेड़ दी. परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग उनकी परफॉर्मेंस और स्टाइल पर सवाल उठाने लगे.

जैस्मिन ने खुद के ऊपर डाला पानी

शो के दौरान जस्मीन सैंडलास अपने हिट गानों के साथ दर्शकों को एंटरटेन कर रही थीं. उन्होंने स्टेज पर जोश के साथ डांस किया और ऑडियंस से भी बातचीत की. इसी बीच जब उनका एक पॉपुलर ट्रैक चला, तो उन्होंने अचानक स्टेज पर ही अपने ऊपर पानी डाल लिया. ये सीन लोगों के लिए भी चौंकाने वाला था और देखते ही देखते इसका वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया. कुछ लोगों ने इसे 'स्टेज शो का ड्रामा' कहा, तो कुछ ने इसे परफॉर्मेंस का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन मामला यहीं नहीं रुका.

Live Concert me bhi Live nahi Bolte !!

📍 Ahemdabad pic.twitter.com/dNf8PbxyCh — Sachin Gupta (@Sachingupta) April 20, 2026

जैसे-जैसे वीडियो वायरल हुआ, उनके लिपसिंग को लेकर भी सवाल उठने लगे. कई दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि शो में लाइव गाने की बजाय पहले से रिकॉर्डेड ट्रैक का इस्तेमाल किया गया था. इसी वजह से कुछ लोग निराश नजर आए. जिन फैंस ने टिकट खरीदकर शो देखा था, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी भी जताई और कहा कि उन्हें 'लाइव और असली' परफॉर्मेंस की उम्मीद थी.

फैंस के रिएक्शंस

इंटरनेट पर इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों ने जैस्मिन सैंडलस की आलोचना करते हुए कहा कि ये सिर्फ ध्यान खींचने का तरीका था. वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस ने उनका बचाव किया और कहा कि स्टेज शो सिर्फ गाने का नाम नहीं होता, बल्कि उसमें एनर्जी और एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है. बता दें कि जैस्मिन सैंडलस पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का पॉपुलर सिंगर हैं और उन्होंने कई हिट गानों से अपनी पहचान बनाई है. हाल ही में 'धुरंधर' और उससे जुड़े उनके गानों को काफी पसंद किया गया है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है.

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