हाल ही में 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ग्रैंड प्रीमियर था. जिसमें बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियां वहां पहुंची. इस दौरान रजत बेदी भी अपनी फैमिली के साथ पहुंचे जिसमें उनकी पत्नी मोनालिशा बेटा और बेटी वेरा बेदी शामिल हुई. लेकिन वेरा की अपीरियंस वहां बेहद खास रही क्योंकि हर किसी की निगाहें उनपर अटकी रह गईं और अब सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर काफी चर्चा हो रही है.

कौन है वेरा बेदी?

वेरा का जन्म 12 फरवरी 2007 में हुआ था, वेरा अभी सिर्फ 18 साल है. वेरा अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहींं हैं. वेरा बेदी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, हांलाकि उन्होंने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखा हुआ है लेकिन सोशल मीडिया पर उनके 1082 फॉलोअर्स हैं और वह खुद सिर्फ 609 लोगों को फॉलो करती हैं.



इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहीं हैं वेरा

बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. दरअसल हाल ही में वेरा 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ग्रैंड प्रीमियर इवेंट में नजर आईं, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया. वेरा के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था और साथ में एक छोटा पर्स कैरी किया हुआ था. उनका मिनिमल मेकअप और ब्लू कलर की आई उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी. स्ट्रेट हेयर के साथ वह मॉडर्न और स्टाइलिश लग रही थी.

करीना कपूर से हो रहा है वेरा का कम्पैरिजन

वेरा का नाम हर किसी की जुबां पर है और हर कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है. ऐसे में वेरा को करीना कपूर से भी कम्पेयर किया जा रहा है. कुछ फैंस और यूजर्स का कहना है कि वेरा बिल्कुल करीना कपूर की तरह दिखतीं हैं. एक यूजर्स ने कॉमेंट्स में लिखा 'लिटिल करीना' तो वहीं दूसरे ने कहा, 'हीरो से ज्यादा तो विलन की बेटियां खूबसूरत हैं.'







कौन है रजत बेदी?

वहीं रजत बेदी की बात करें तो वो एक एक्टर, प्रोड्यूसर और मॉडल हैं, रजत ज्यादातर हिंदी सिनेमा में विलेन की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 1990 के दशक में एक्टिंग की शुरुआत की, 'करन अर्जुन' (1995) और 'हुम्राही' (1993-1996) जैसे टीवी सीरियल से की. रजत बेदी ने 1998 में फिल्म '2001: दो हजार एक' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. जिसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में विलेन का रोल किया. फिल्म 'कोई मिल गया' के बाद उन्हें डिप्रेशन हुआ और कुछ समय के लिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन हाल ही में आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से उन्होंने फिर से वापसी की है.