बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन को इस साल बेस्ट एक्टर के फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया. उन्हें अपनी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए ये सम्मान मिला था. वहीं अब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अभिषेक बच्चन पर ये अवॉर्ड खरीदने का आरोप लगाया है. जिसके बाद एक्टर ने भी यूजर को मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि वो उसे गलत साबित करके दिखाएंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा- 'भले ही वो एक मिलनसार इंसान हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि पेशेवर तौर पर अभिषेक बच्चन इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं कि कैसे अवॉर्ड्स खरीदना और जबरदस्त पीआर आपको रेलिवेंस को बनाए रख सकता है. भले ही आपके करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर न हो.'

As much as he's an affable guy, I hate to say that professionally #AbhishekBachchan is the prime example of how buying awards and aggressive PR pushes can keep you relevant... even if you don't have a single SOLO blockbuster in your career.



He won an award for #IWantToTalk this… pic.twitter.com/bMLdiMYIen — Navneet Mundhra (@navneet_mundhra) October 29, 2025

'उनसे कहीं बेहतर एक्टर्स हैं...'

यूजर ने आगे लिखा- 'इस साल उन्हें आई वॉन्ट टू टॉक के लिए अवॉर्ड मिला. एक ऐसी फिल्म जिसे कुछ पैसे वाले रिव्यूवर्स के अलावा किसी ने नहीं देखा. और अब मैं ये सारे ट्वीट देख रहा हूं जिनमें कहा जा रहा है कि 2025 उनका साल है. कितना मजेदार है. उनसे कहीं बेहतर एक्टर्स हैं जो ज्यादा पहचान, काम, तारीफ और अवॉर्ड्स के हकदार हैं. लेकिन अफसोस! उनके पास पीआर की समझ और पैसा नहीं है.'

'मैंने कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा...'

अभिषेक बच्चन की नजर जैसे ही इस पोस्ट पर पड़ी, एक्टर ने तुरंत कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दिया. उन्होंने लिखा- 'ये बस रिकॉर्ड साफ करने के लिए कह रहा हूं. मैंने कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा और ना ही कोई आक्रामक पीआर किया. बस कड़ी मेहनत, खून-पसीना और आंसू बहाए हैं. लेकिन, मुझे शक है कि आप मेरी कही या लिखी किसी भी बात पर विश्वास करेंगे. इसलिए आपको चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूं ताकि फ्यूचर में होने वाली किसी भी अचीवमेंट पर आपको फिर कभी शक न हो. मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा. पूरे सम्मान और सौम्यता के साथ.'