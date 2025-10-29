'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर-यश से साई पल्लवी तक ने वसूले करोड़ों

नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. डायरेक्टर इस माइथोलॉजिकल फिल्म को दो पार्ट्स में बना रहे हैं. 'रामायण-पार्ट 1' दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे पहले फिल्म की स्टार कास्ट और उनकी फीस का खुलासा हो गया है. जहां कुछ एक्टर्स ने फिल्म के लिए करोड़ों की फीस ली है, तो वहीं एक एक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फीस दान कर दी है.

'रामायण' में विवेक ओबेरॉय भी नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में वो विभीषण का रोल अदा करने वाले हैं. विवेक ने 'रामायण' के लिए कोई फीस नहीं ली है. उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक हालिया इंटरव्यू में कहा- 'मैंने नमित (प्रोड्यूसर) से कहा कि मुझे इसके लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए, मैं इसे किसी ऐसे काम के लिए दान करना चाहता हूं जिसमें मेरी आस्था हो, यानी कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए.'

रणबीर कपूर ने वसूली मोटी रकम

दूसरी तरफ 'रामायण' में लीड किरदार निभाने वाले कलाकारों ने फिल्म के लिए करोड़ों की फीस वसूल की है. रणबीर कपूर फिल्म में 'रामायण' में भगवान राम का रोल करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 'रामायण' के दोनों पार्ट्स के लिए 75-75 करोड़ रुपए (कुल 150 करोड़) चार्ज किए हैं.

साई पल्लवी और यश की फीस भी नहीं कम

साई पल्लवी 'रामायण' में माता सीता की भूमिका अदा करने वाली हैं. फिल्म के दोनों पार्ट्स के लिए एक्ट्रेस ने कुल 12 करोड़ रुपए की फीस ली है. वहीं साउथ स्टार यश ने रावण का रोल निभाने के लिए कुल 100 करोड़ रुपए वसूल किए हैं.

सनी देओल समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस

'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान का रोल करने वाले हैं. इसके लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. वहीं लक्ष्मण की भूमिका करने वाले रवि दुबे ने 2 से 4 करोड़ रुपए की फीस ली है. रकुलप्रीत सिंह भी 'रामायण' का हिस्सा हैं, वो फिल्म में रावण की बहन शूर्पनखा का रोल करेंगी. इसके लिए उन्हें 1 से 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं.