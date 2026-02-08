बॉर्डर 2 से लेकर मर्दानी 3 तक थिएटर में लगी हैं. फैंस ने बॉर्डर 2 को खूब प्यार दिया. वहीं मर्दानी 3 को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है. इसके अलावा हाल ही में वध 2 और भाबीजी घर पर हैं जैसी फिल्में भी लगी हैं. साउथ की फिल्म मन शंकर वारा प्रसाद गारु भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बाजी मारी है.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने 16वें दिन यानी तीसरे शनिवार को 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 301 करोड़ हो गया है. बॉर्डर 2 अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स हैं.

मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हाल

वहीं मर्दानी 3 ने 9वें दिन 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 30.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं. फिल्म को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है और यश राज फिल्म्स ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है.

नीना गुप्ता की फिल्म का ऐसा हाल

वध 2 ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 71 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 1.23 करोड़ हो गया है. इस फिल्म को रिव्यूज शानदार मिले हैं. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है. इसमें नीना गुप्ता,संजय मिश्रा, कुमुद मिश्रा और योगिता बिहानी जैसे स्टार्स हैं.

भाबीजी घर पर हैं को नहीं मिला अच्छा रिस्पॉन्स

भाबीजी घर पर हैं ने दूसरे दिन 35 लाख की कमाई की. फिल्म ने इंडिया में टोटल 55 लाख का कलेक्शन किया है. वहीं दुनियाभर में 62 लाख का बिजनेस किया है. फिल्म को खराब रिव्यूज मिले हैं. इसमें रवि किशन, शुभांगी अत्रे, आसिफ शेख जैसे स्टार्स हैं.

मन शंकर वारा प्रसाद गारु

इस फिल्म ने ने 27वें दिन 44 लाख की कमाई की. फिल्म का टोटल कलेक्शन 211.27 करोड़ हो गया है. इस फिल्म में चिरंजीवी ली रोल में हैं. नयनतारा फीमेल लीड में हैं.