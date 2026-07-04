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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरीना दत्ता को देखते ही दिल हार बैठे थे आमिर खान, प्रपोज किया तो मिला रिजेक्शन, फिर ऐसे बनी थी बात

रीना दत्ता को देखते ही दिल हार बैठे थे आमिर खान, प्रपोज किया तो मिला रिजेक्शन, फिर ऐसे बनी थी बात

Aamir Khan-Reena Dutta Love Story: आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. रीना दत्ता को देखते ही आमिर खान दिल हार बैठे थे. आइए जानते हैं इनकी पहली मुलाकात कब हुई थी?

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 02:32 PM (IST)
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बॉलिवुड एक्टर आमिर खान 61 साल की उम्र में तीसरी शादी रचाने वाले हैं. वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग कल, 5 जुलाई को शादी करेंगे. आमिर खान ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, हालांकि दोनों का बाद में कपल का डाइवोर्स हो गया. लेकिन आपको बता दें उनकी लव स्टोरी काफी फिल्मी है. आइए जानते हैं दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी.

रीना दत्ता को देखते ही दिल हार बैठे थे आमिर खान
आमिर खान ने एक बार लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 20 साल के थे तब उनकी रीना दत्ता से मुलाकात हुई थी. उन्होंने अपनी लव स्टोरी बताते हुए कहा, 'मेरे घर में एक खिड़की थी उसके सामने एक और इंडिया बिल्डिंग थी और जहां रीना रहती थी, मैं टॉप फ्लोर पर रहता था. वो भी टॉप फ्लोर पर रहती थी. उनकी खिड़की और मेरी खिड़की आमने-सामने थी.'

आमिर खान ने आगे बताया, 'उस खिड़की से मैं उन्हें देखता था, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी. तो मेरा ज्यादा वक्त खिड़की के पर ही कटने लगा था. और वो भी खिड़की से देखती रहती थी. पहले से हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे, क्योंकि हम साथ में नीचे खेलते रहते थे बच्चों के साथ.'

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प्रपोजल पर मिला रिजेक्शन
आमिर ने आगे बताया, मैंने अपनी एक फ्रेंड से कहा कि मुझे रीना दत्ता से अपने दिल की बात कहनी है. फिर हमने एक प्लान बनाया. तब रीना हमारे घर आई. बेडरूम में हम बैठे हुए थे. फिर मैं रीना से कहा कि मुझे आप बहुत पसंद हो मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हो. तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है.

फिर आमिर खान ने बताया, 'मैं बहुत हर्ट हो गया डिप्रेस्ड भी हुआ. उस दिन के बाद मैंने वो बिल्डिंग जाना बंद कर दिया. उसके एक 1 महीने बाद रीना मुझे मिली उन्होंने मुझे रोका. वो काफी नर्वस थी उस टाइम. उन्होंने कहा कि मुझे अपसे कुछ बात करनी है. तब वो मेरे घर आई और उन्होंने कहा मैं भी आपकी पसंद करती हूं. पर मेरे पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट हैं.' 

सीक्रेटली की शादी
आमिर खान ने आगे बताया कि फिर इसके बाद हमारा रिश्ता शुरू हुआ. लेकिन रीना के पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे. तब हमने सीक्रेटली शादी कर ली थी. फिर हमने अपने घर में बताया.

ये भी पढ़ेंः आमिर खान के कितने बच्चे हैं? 61 साल की उम्र में कल तीसरी शादी करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार

बता दें, आमिर खान और रीना दत्ता की शादी 1986 में हुई थी. फिर साल 2002 में दोनों का में तलाक हो गया. कपल के दो बच्चे, जुनैद खान और इरा खान हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Jul 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Reena Dutta
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