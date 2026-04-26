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'एक दिन की महफिल' में गर्लफ्रेंड संग पहुंचे आमिर खान, साई पल्लवी-जुनैद के बीच दिखी केमिस्ट्री, देखिए तस्वीरें
Ek Din Event Inside Photos: आमिर खान इन दिनों बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के प्रमोशन में बिजी हैं. ऐसे में अब उन्होंने रविवार को 'एक दिन की महफिल' सजाई थी, जिसकी तस्वीरें सामने आई है.
आमिर खान के बेटे जुनैद खान इन दिनों फिल्म 'एक दिन' को लेकर चर्चा में हैं. इसे 1 मई, 2026 को रिलीज किया जाएगा. इसके जरिए जुनैद पहली बार साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. ऐसे में आमिर भी बेटे की फिल्म के प्रमोशन में जोर-शोर से बिजी हैं. रविवार को उन्होंने 'एक दिन की महफिल' जमाई थी, जिसमें इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे थे. इस बीच आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे थे. देखिए फोटोज...
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Published at : 26 Apr 2026 09:52 PM (IST)
Tags :Aamir Khan Junaid Khan Sai Pallavi
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