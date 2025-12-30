डिप्रेशन के बाद बढ़े वजन को लेकर आमिर खान की बेटी आयरा ने की खुलकर बात, बोलीं- हां मैं मोटी हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने हाल ही में बढ़े वजन और बॉडी इमेज ईश्यूज को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि वो काफी समय से इससे जूझ रही हैं.
आमिर खान की बेटी आयरा खान अक्सर अपनी परेशानियों को लेकर खुलकर बात करती हैं. अब आयरा ने अपने बढ़े वजन और बॉडी इमेज ईश्यू को लेकर बात की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, इसमें उन्होंने बताया कि वो पिछले कुछ समय तक डिप्रेशन से जूझ रही थीं.
बढ़े वजन को लेकर आयरा खान ने की बात
वीडियो में आयरा ने कहा, 'चलिए सबसे बड़ी परेशानी पर बात करते हैं. हां, मैं. मैं मोटी हूं. मैं अपनी अपनी उम्र और हाईट से ज्यादा मोटी हूं. मैं 2020 से अपनी बॉडी इमेज ईश्यूज और खाने के साथ मेरे रिश्ते को लेकर स्ट्रगल कर रही हूं. पहले मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी इसीलिए इसे लेकर बात करने में मैं कम्फर्टेबल नहीं थी. तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे होने वाला है. ये मेरे दोस्तों की ज़िंदगी में शामिल होने की मेरी क्षमता और पति नूपुर शिखरे के साथ मेरे रिश्ते, मेरी सेल्फ-वर्थ, काम और हर चीज़ को लेकर मेरे सामने आ रहा है.'
आगे उन्होंने कहा, 'ये उतना ही इंटेंस है जितना मेरा डिप्रेशन कभी-कभी मेरी लाइफ में दखल देता था. कभी-कभी अब भी देता है. इसी कारण से मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूं. मैं उस सबके बारे में बात करना चाहती हूं जिससे मैं जूझ रही हूं. मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे मदद मिलेगी. मेरी सलाह है कि कमेंट सेक्शन में न जाएं. अगर आप जाते हैं, तो अपने रिस्क पर.'
आयरा ने ये भी कहा, 'हां, मैं कब से मोटी या अनफिट होने के बीच झूल रही थी. मैं ओवरवेट हो गई और 2020 से मोटी हूं. इसे लेकर बहुत कुछ कहने को है. मुझे लगता है कि छोटा सा भी चेंज आपके लिए अच्छा है इसीलिए मैंने इसके बारे में बात करने का सोचा. जब मैंने अपने डिप्रेशन के बारे में बात की थी उस वक्त मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी. लेकिन मुझे लगता है कि इसे लेकर बात की जानी चाहिए. मुझे ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है. न ही मैं एक्सपर्ट हूं. सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं.'
