बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. आमिर ने बीते साल अपने बर्थडे पर मीडिया को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से मिलवाया था. मीडिया से मिलवाने के बाद से आमिर और गौरी हर इवेंट में साथ में ही पहुंचते हैं. आमिर और गौरी को डेट करते हुए 2 साल हो चुके हैं और रिपोर्ट्स की मानें तो ये कपल अब साथ में रहने वाला है. ये कपल अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. आमिर और गौरी एक ही घर में साथ में रहने वाले हैं.

आमिर खान और गौरी अपने परिवार के पास ही रहने वाले हैं. वो नए घर में शिफ्ट होंगे और ये घर आमिर की फैमिली से ज्यादा दूर नहीं होने वाला है. आमिर ने खुद ये कंफर्म किया है कि वो और गौरी लिव इन में रहने वाले हैं.

गौरी के साथ होंगे शिफ्ट

बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में आमिर खान ने गौरी के साथ शिफ्ट होने को लेकर बात की. उन्होंने कहा- ये सब मेरी फिल्म हैप्पी पटेल की रिलीज के ठीक बीच में हो रहा है. तो, यह पागलपन है. कमिटमेंट और शादी के प्लान के बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा- गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर बहुत सीरियस हैं और हम बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में हैं. और आप जानते हैं, हम पार्टनर हैं, हम साथ है. शादी एक ऐसी चीज है, मेरा मतलब है, मेरे दिल में, मैं पहले ही उससे शादी कर चुका हूं. तो, हम इसे फॉर्मल करते हैं या नहीं, यह कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, जो मैं समय के साथ तय करूंगा.

वर्कफ्रंट की बात करें तो आमिर खान हाल ही में रिलीज हुई हैप्पी पटेल में कैमियो में नजर आए थे. उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस भी की थी. अब उनके प्रोडक्शन हाउस के तले एक दिन बन रही है. इस फिल्म में उनके बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म से जुनैद और साई को लुक भी सामने आ चुका है.

