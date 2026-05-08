'सुपरस्टार होकर भी साधारण लड़की जैसी हैं', दीपिका की तारीफ में बोले शूजित सरकार

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. बॉलीवुड की क्वीन कहलाने वाली दीपिका ने पठान और जवान जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है. वहीं उनकी आने वाली दो बड़ी फिल्में किंग और राका को लेकर भी जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. जहां एक्ट्रेस को दर्शकों का अपार प्यार मिलता है, वहीं वह निर्देशकों की भी पसंदीदा हैं. दरअसल, हर निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता है. हालांकि, शूजित सरकार, जिन्होंने दीपिका के साथ 'पीकू' में काम किया था, उन्हें अपनी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस मानते हैं.

दीपिका की तारीफ में बोले शूजित सरकार

दीपिका के बारे में बात करते हुए शूजित सरकार ने कहा, 'दीपिका मेरी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक हैं. जब भी मैं और मेरे राइटर्स बात करते हैं, हम हमेशा सोचते हैं, 'हम दीपिका के साथ क्या कर सकते हैं,’ क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं.'

दीपिका के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में पूछे जाने पर सरकार ने आगे कहा, 'कहूं तो, पिकू पर काम करते हुए मैंने उनमें असली एक्ट्रेस और असली क्रिएटिविटी देखी, और वो एक इंसान के तौर पर जैसी हैं, उसे भी महसूस किया.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए सबसे बड़ा खुलासा यह था कि इतनी बड़ी फिल्में और कमर्शियल सिनेमा करने के बावजूद वह दिल से एक साधारण, पड़ोस की लड़की जैसी हैं. अब मैं कुछ ऐसा सोच और तैयार कर रहा हूं जिसमें दीपिका और मैं फिर से साथ काम कर सकें.' जैसे ही पिकू ने अपने 11 साल पूरे किए, दीपिका पादुकोण लगातार यह साबित कर रही हैं कि वह भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और पसंदीदा सितारों में क्यों शामिल हैं.

दीपिका पादुकोण की अपतकमिंग फिल्में

एक्ट्रेस के पास फिलहाल दो बड़ी फिल्में हैं. किंग, जिसमें वो शाहरूख खान के साथ नजर आएंगी, और राका, जिसमें उनके साथ साउथ सुपरस्टार अल्लु अर्जुन होंगे. इन दोनों बड़ी फिल्मों ने पहले से ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. इन शानदार सहयोगों के साथ दीपिका अपने करियर के एक और दमदार दौर के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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