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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरबाज खान ने 11 साल में दोगुनी कीमत पर बेचा फ्लैट, एक डील से कमाए 3 करोड़ से ज्यादा

अरबाज खान ने 11 साल में दोगुनी कीमत पर बेचा फ्लैट, एक डील से कमाए 3 करोड़ से ज्यादा

Arbaaz Khan Sells Mumbai Flat: अरबाज खान ने अपने एक फ्लैट की डील से करोड़ों रुपये कमा लिए हैं. एक्टर ने इस प्रॉपर्टी को 11 साल में दोगुनी कीमत पर सेल किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 May 2026 11:27 AM (IST)
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सलमान खान के भाई और एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान ने मुंबई में अपनी एक प्रॉपर्टी बेचकर बंपर कमाई कर डाली है. दरअसल अरबाज खान ने अपना एक फ्लैट सेल किया है जिसे उन्होंने 11 साल पहले खरीदा था और उसे अब दोगुनी कीमत में बेचकर तगड़ा मुनाफा बटोर लिया है..

अरबाज खान को फ्लैट बेचने से हुआ मोटा मुनाफा
सीआरई मैट्रिक्स से मिले रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सलमान खान के भाई अरबाज सलीम खान ने मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित अपना एक अपार्टमेंट 6.5 करोड़ रुपये में बेच दिया है. एबीपी को मिली जानकारी के मुताबिक इस फ्लैट को सेल करने से एक्टर को 3 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है.

प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेट्स से यह भी पता चलता है कि अरबाज खान ने ये फ्लैट मई 2015 में रनवाल ग्रुप से 3.38 करोड़ में खरीदा था. उस समय खरीद पर 16.92 लाख की स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया गया था. लेटेस्ट सेल वैल्यू  के आधार पर, पिछले 11 वर्षों में अपार्टमेंट का वैल्यूएशन लगभग दोगुना हो गया है.

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5 मई को हुई थी डील
ये डील 5 मई, 2026 को रजिस्टर्ड हुई थी. डॉक्यूमेंट्स के मुताबित ये अपार्टमेंट अंधेरी पश्चिम में इंफिनिटी मॉल के पास, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रनवाल एलिगेंट प्रोजेक्ट के टावर बी में स्थित है. फ्लैट का कारपेट एरिया 1,369 स्कावयर फुट है और इसमें दो कार पार्किंग की जगह शामिल है. डॉक्यूमेट्स के मुताबिक, खरीदारों ने इस डील के लिए 39 लाख का स्टांप शुल्क अदा किया है.

यह प्रोजेक्ट मुंबई के लीडिंग लग्जरी रेजिडेंशियल माइक्रो-मार्केट में स्थित है और पश्चिमी उपनगरों में एंटरटेनमेंट्स हब, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, मॉल और सोशल इंफ्रॉस्ट्रक्टर के नजदीक होने के कारण पॉपुलर बना हुआ है.

फरवरी 2026 में अरबाज खान ने खरीदा था करोड़ों का फ्लैट
ज़ैपकी को मिले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेट्स के मुताबिक फरवरी 2026 में अरबाज खान ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में 2.78 करोड़ रुपये का एक अपार्टमेंट खरीदा थी. 1243 स्कवायर फुट का यह रेरा कारपेट एरिया वाला अपार्टमेंट मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम में लिंक रोड स्थित ऑटोग्राफ रेजिडेंसी बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर स्थित है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अरबाज खान ने यह अपार्टमेंट 22,000 रुपये प्रति स्क्वायर फुट से ज्यादा की दर से खरीदा, जिसमें दो पार्किंग भी शामिल हैं. डॉक्यूमेट्स से ये भी पता चलता है कि अरबाज खान ने 17 फरवरी, 2026 को इस डील का रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके लिए 16 लाख रुपये से ज्यादा की स्टांप शुल्क और 30 हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस दी गई थी.

 

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Published at : 08 May 2026 11:27 AM (IST)
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