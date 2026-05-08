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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनप्रेग्नेंट सुरभि ज्योति ने दिखाया ग्लैमरस अवतार, ग्रीन बॉडीकॉन ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटोज वायरल

प्रेग्नेंट सुरभि ज्योति ने दिखाया ग्लैमरस अवतार, ग्रीन बॉडीकॉन ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटोज वायरल

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नया फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 May 2026 11:37 AM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नया फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

सुरभि ज्योति इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही है. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करने हुए नजर आ रही हैं. उनकी ये फोटोज तेजी से वायरल हो रही है.

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सुरभि ज्योति ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं.
सुरभि ज्योति ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं.
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एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रीन कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. उनका ये लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रीन कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. उनका ये लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
Published at : 08 May 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Surbhi Jyoti

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